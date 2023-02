Trotz widriger Bedingungen wird der Basketballkorb im Paul-Diehl-Park genutzt ‒ Verbesserung der Anlage in Sicht

Von: Romy Ebert-Adeikis

Nicht schön, aber genutzt: Jugendliche aus Pasing werfen auch im Februar am Basketball-Platz im Paul-Diehl-Park Körbe. © Romy Ebert-Adeikis

Trotz schlechtem Untergrunds und widrigen Bedingungen spielen Jugendliche am Korb im Paul-Diehl-Park Basketball. Nun soll die Anlage verbessert werden.

Gräfelfing / Pasing ‒ Das Thermometer klettert kaum über null Grad, im Paul-Diehl-Park werden dennoch Körbe geworfen. Zwei junge Pasingerinnen üben hier außerhalb des Vereinstrainings. „Wir kommen regelmäßig her“, sagen die Jugendlichen. Dass das Basketball-Feld zwischen Gräfelfing und Pasing so gut genutzt wird, ist eigentlich erstaunlich: Der Betonboden ist uneben und voller Laub, es gibt nur einen zweckmäßigen Korb aus Metall.

Das könnte sich in Zukunft aber ändern. Am Dienstagabend debattierte der Sportausschuss der Gemeinde Gräfelfing über eine Aufwertung des Courts. Eine Entscheidung stand zu Redaktionsschluss noch aus.



Beantragt hat die Verbesserung des Platzes die CSU-Fraktion. Konkret fordert sie einen zweiten Korb und einen Allwetteruntergrund. Der Grund: Es fehle an öffentlich zugänglichen Basketball-Plätzen. „Der Bedarf lässt sich an der zunehmenden Anbringung von Basketballkörben in Garageneinfahrten von Einfamilienhäusern gut beobachten“, heißt es im Antrag. Auch an den „Runden Tisch Sport“ sei der Wunsch nach einem öffentlich zugänglichen Platz herangetragen worden.

