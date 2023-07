Bahnhofstraße wird in zwei Abschnitten saniert ‒ Probleme mit Barrierefreiheit

Peter Pömmerl von der Baufirma „Strabag“ (li.), Bürgermeister Peter Köstler (M.) und Gemeinde-Bauleiterin Sabine Vilano (re.) auf der Großbaustelle im Zentrum Gräfelfings. © bcb

Die Sanierung der Bahnhofstraße in Gräfelfing war für die Gemeinde schon lange ein heißes Thema - nun wird sie angepackt. Welche Probleme entstehen:

Gräfelfing ‒ Ausnahmezustand in Gräfelfings Mitte: Voraussichtlich bis Mitte November wird in der Bahnhofstraße Ost kein Auto fahren. Der Grund: notwendige Baumaßnahmen.

„Die Sanierung der Bahnhofstraße steht schon lange auf dem Programm“, sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU) bei einem Ortstermin. Die Arbeiten führt die Firma „Strabag“ in zwei Bauphasen durch: Bis Mitte November erneuert sie den Abschnitt zwischen Tassilo- und Rottenbucher Straße. Um die Belastung für Anlieger und den Einzelhandel gering zu halten, werde erst im März 2024 die zweite Phase eingeläutet, in der bis Mitte August im Bereich von der Tassilo- bis zur Planegger Straße gearbeitet wird. Rad- und Fußgängerwege sind nicht betroffen.



Gräfelfings Großbaustelle: Kleine und große Probleme an der Baustelle

Die Bauarbeiter sanieren aber nicht nur den Fahrbahnbelag: Sie bauen auch Fernwärme-Leitungen ein und erneuern die Abwasserführung. „Der Gemeinderat hat beschlossen, den Leitungsbau vorzuziehen, weil die Straßensanierung nicht mehr warten konnte, die Verkehrssicherheit war schlichtweg nicht mehr gegeben“, sagte Sabine Vilano, Bauleiterin der Gemeinde.

Ganz reibungslos geht die Sanierung der Verkehrsachse aber nicht über die Bühne. „Natürlich gibt es auch die ein oder andere Beschwerde, insbesondere bezüglich der Zufahrtswege“, sagte Köstler. „Die können wir aber lösen.“ So hat die Gemeinde in der Tassilostraße ein Halteverbot eingerichtet, damit etwa die Feuerwehr im Notfall an Häuser in der Bahnhofstraße kommt.

Ein anderes Problem ist da kniffliger: „Durch den Umbau sind die Bushaltestellen am Eichendorffplatz nicht mehr nutzbar. Die Ersatzhaltestellen sind nicht barrierefrei und die nächste Haltestelle wird nicht bedient“, erklärte Inklusionsreferent Günter Roll. Die Gemeinde suche mit dem MVV nun nach einer Lösung.

bcb

