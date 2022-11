In Kiesgrube Martinsried landet erstes Material – das wollen Gräfelfinger Grüne für geplanten Wärmespeicher stoppen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Seit 2018 wird im „Martinsrieder Feld“ ausgekiest. Bis 2023 soll die Grube eigentlich wieder verfüllt und dann renaturiert werden. © Romy Ebert-Adeikis

Das „Martinsrieder Feld“ soll wieder mit Sand und Schluff zugeschüttet werden - so wie das Kiesabbau-Unternehmen es geplant hatte. Die Grünen wollen das Vorhaben aufhalten.

MARTINSRIED/GRÄFELFING Es tut sich etwas am „Martinsrieder Feld“: Wie die Fraktion der Grünen in Gräfelfing berichtet, schüttet das Kiesabbau-Unternehmen Glück derzeit Sand und Schluff in die Grube – als Vorbereitung, um diese ab Januar wieder komplett zu verfüllen.

Dazu ist die Firma eigentlich bis 2023 verpflichtet. Durch das Landratsamt, das den Abbau nur unter dieser Auflage genehmigte. Aber auch durch die Gemeinde Planegg, die mit der Firma Glück darüberhinaus einen privatrechtlichen Vertrag ausgehandelt hat, der Strafzahlungen vorsieht, sollte die Verfüllung länger dauern als geplant.



Dass Glück seinen Auflagen nachkommt, wollen die Grünen in Gräfelfing nun aber verhindern. „Eine Verfüllung würde das Scheitern eines vom Gemeinderat Gräfelfing gewollten und bereits mit aufwändigen Studien vorbereiteten Leuchtturm-Projekts zur Energiewende bedeuten“, heißt es in einem Antrag der Fraktion, der am Dienstagabend im Gemeinderat debattiert wurde.

Kiesgrube Martinsried: Grüne wollen Verfüllung verhindern

Dabei geht es um einen Wärmespeicher, den die Grünen vor zwei Jahren als Nachfolgenutzung für die Kiesgrube vorgeschlagen hatte. Dass so ein Speicher überhaupt möglich ist, hatte eine Machbarkeitsstudie im Sommer bestätigt. Die Fraktion forderte darum nun, dass die Gemeinde Planegg ihren Vertrag mit der Firma Glück über mögliche Strafzahlungen aufheben soll. Eine Entscheidung stand zu Redaktionsschluss noch aus.

In Planegg löste der Antrag aber schon vorher Kopfschütteln aus. „Zuerst muss die Firma Glück entscheiden, ob sie auf die Einnahmen durch die Verfüllung verzichten will und mit dem Landratsamt über die bestehende Genehmigung verhandeln. Erst dann kommt die Gemeinde Planegg ins Spiel“, erklärt Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Dann würde sich die Gemeinde aber voraussichtlich nicht gegen den Verfüllstopp sperren. „Unser Gemeinderat hat immer einstimmig gesagt, dass wir Gräfelfing nicht im Weg stehen wollen“, sagt Nafziger. Im Gegenteil: Ende Juli hat dieser sogar beschlossen, die Machbarkeitsstudie auch auf Planegg auszuweiten.



Das Unternehmen Glück wollte sich auf Hallo-Anfrage derzeit nicht zu dem Thema äußern. Eine Presseinformation werde es aber zeitnah geben, versprach Kieswerk-Betriebsleiter Jan Pinkenburg. Nach Angaben der Gräfelfinger Grünen habe die Firma ihnen gegenüber aber erklärt, dass man wegen der Lage der Bauwirtschaft mit Einschränkungen bei der Verfüllung rechne. Eine weitere Verzögerung gefährde darum die Erfüllung des geschlossenen Vertrags.

