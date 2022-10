„Holpriger Start“ für Kita - Haus am Bozaunweg wiedereröffnet

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Zur Einweihung übergab Bürgermeister Harald Zipfel der Kinderhausleiterin Gabriele Zoll eine bunte Torte. © Romy Ebert-Adeikis

Die Kita am Bozaunweg, der „Zauberwald“ ist wieder offen. Doch trotz ohnehin schon längerer Bauphase fehlen hier und da noch Einrichtungsteile.

NEURIED Der Neurieder „Zauberwald“ ist wieder offen: Das Kinderhaus ist von der Zugspitzstraße in neue, mit über 1000 Quadratmetern fast doppelt so große Räume am Bozaunweg gezogen und wurde nun offiziell eingeweiht. Insgesamt hat die Gemeinde dafür 5,6 Millionen Euro gezahlt.

Der Neubau war alles andere als leicht, erinnerte sich Bürgermeister Harald Zipfel (SPD). Für ursprünglich zwei Jahre war an der Zugspitzstraße ein Übergangshaus in Modulbauweise errichtet worden – am Ende wurden die Kinder darin fast sieben Jahre betreut. „Wir mussten mit fünf Eigentümern verhandeln, wie das Areal am Bozaunweg aufgeteilt wird“, sagte Zipfel.

Neurieder „Zauberwald“ wieder offen: Bau wegen Corona und doppelter Ausschreibung verzögert

Der Bau musste zudem doppelt ausgeschrieben werden. „Die erste Firma hatte festgestellt, dass sie das Haus bis Mai 2022 nicht fertigstellen konnte. Wir sind heute im Gerichtsverfahren mit ihr, weil sie 20 Prozent der Bausumme haben will, obwohl sie gar nicht gebaut hat“, erklärte Zipfel. Wegen Corona und Lieferschwierigkeiten brauchte auch die zweite Firma länger. Den eigentlichen Einzug in den neuen „Zauberwald“ im Juni verweigerten darum die Eltern, weil das Haus noch eine Baustelle war. Für den „sehr holprigen Start“ entschuldigte sich Zipfel.

Doch auch nach der Inbetriebnahme gibt es noch Wehwehchen. „Uns fehlen noch Teile der Einrichtung, die irgendwo eingelagert sind“, berichtete Kinderhausleiterin Gabriele Zoll. Auch die Heizung laufe laut einigen Eltern noch nicht im ganzen Gebäude. Größtes Problem sei aber der Personalmangel: „Wir suchen händeringend“, so Zoll. Eine Krippen- und eine Kindergartengruppe sind derzeit geöffnet. In Zukunft sollen noch drei dazukommen.

„Holpriger Start“ für Kita - Die schönsten Bilder aus dem wiedereröffneten Haus Fotostrecke ansehen

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.