Landkreis will Treibhausgase reduzieren – was das für die Kommunen bedeutet

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Circa 2000 Megawatt-Stunden Solarstrom wird derzeit auf Gräfelfings Dächern erzeugt. Um Treibhausgas-neutral zu werden bräuchte die Gemeinde 40 000 Megawatt-Stunden. © Symbolfoto: Marcus Schlaf

Im Landkreis soll der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduziert werden. Mit einem neuen Tool können Gemeinden ihren Fortschritt selbst einsehen - mit ernüchternden Ergebnissen.

Landkreis / Gräfelfing ‒ Seit 2016 arbeiten die 29 Kommunen des Landkreises München an einer Reduzierung von Treibhausgasen (THG). Damals hatte man sich vorgenommen, dass 2030 nur noch sechs Tonnen Emissionen pro Kopf ausgestoßen werden – aktuell liegt man bei 7,9 Tonnen. Jetzt will man weiter in die Zukunft denken: Bei der 1. Kommunalen Klimakonferenz am Donnerstag, 25. Mai, sollen sich die 29 Kommunen gemeinsam ein THG-Neutralitätsziel setzen, das über 2030 hinausgeht.

Gebildet wird diese Landkreis-Vision aus Zielen der einzelnen Kommunen. In Gräfelfing will der Gemeinderat dieses am Dienstag, 23. Mai, festzurren. Im jüngsten Umweltausschuss stellte die Verwaltung aber bereits ihre Idee vor – und was diese bedeuten würde.

Reduzierung der Treibhausgase im Landkreis: Ernüchterndes Ergebnis

Nach dem jüngsten THG-Bericht werden derzeit in Gräfelfing jährlich 5,5 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Nachdem Bayern bis 2040 treibhausgasneutral sein will, soll das auch für Gräfelfing gelten, erklärte Moritz Berger vom Umweltamt. Bis 2030 müssten die Emissionen in der Gemeinde daher auf 2,8 Tonnen pro Kopf reduziert werden.



Um festzustellen, wie man das erreichen kann, hat der Landkreis den Kommunen ein THG-Tool zur Verfügung gestellt. Mit ernüchterndem Ergebnis: „Selbst wenn die Gemeinde ihr maximales Potenzial an Erneuerbaren ausschöpft, wären wir – etwa beim Strom – nicht ganz Treibhausgas-neutral“, erklärte Berger. Allerdings könne man sich Anlagen aus Nachbar- oder Landkreiskommunen anteilig anrechnen lassen.



Auch das Ziel für 2030 wird für Gräfelfing sportlich. Um es zu erreichen, brauche es „eine Verdoppelung der Photovoltaik-Dachflächen oder acht Hektar Freiflächen-Photovoltaik“, erläuterte Berger. Eine große Rolle werde für Gräfelfing der Aufbau eines Fernwärmenetzes spielen. Das Wasserkraftwerk Krämermühle, das optimiert werden soll, könne laut Berger hingegen nur „Peanuts“ beitragen.

Treibhausgas-Bericht des Landkreises 2016 wurden im Landkreis München 10,4 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf ausgestoßen. Inzwischen sind es nur noch 7,9 Tonnen, wie der aktuelle Treibhausgas-Bericht zeigt. Dessen Daten stammen aus dem Jahr 2020. Die größten Einsparungen gab es zuletzt in den Sektoren Gewerbe, Handel und Industrie (-0,8 Tonnen) sowie Verkehr (-0,5 Tonnen). So verzeichnet der Landkreis einen Zuwachs bei alternativen Mobilitätsantrieben. 2020 lag der Anteil bei 5,2 Prozent (2018: 2,1).

Der Bericht gibt auch Auskunft zu erneuerbaren Energien im Landkreis: So liegt der Anteil Erneuerbarer bei der Stromerzeugung bei 19,7 Prozent (2018: 15,7,). Bei der Heizwärme sind es bereits 23 Prozent (2018: 20,3). Bis Ende 2020 war dem Bericht zufolge im Landkreis eine Photovoltaik-Leistung von 97,8 Megawatt Peak installiert. 20 der 29 Kommunen verfügen bereits über Fernwärmenetze – wenn auch in unterschiedlichem Ausbaugrad. Alle Ergebnisse im Detail unter: www.29plusplus.de/entwicklung-der-co2-emissionen-im-landkreis.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.