Neues Schwimmbad mit Sporthalle in Lochham nimmt Formen an – was jetzt als nächstes kommt

Der Bau zur Lochhamer Dreifachturnhalle ist schon weit fortgeschritten. © Romy Ebert-Adeikis

Am Schulcampus in Lochham nimmt die neue Dreifachturnhalle mit Schwimmbad immer konkretere Formen an. Wie es derzeit auf der Baustelle aussieht:

Lochham ‒ Zwei Jahre ist es her, dass am Schulcampus Lochham der Spatenstich für die neue Schwimm- und Dreifeldturnhalle gesetzt wurde. Stefan Schädle, beim Gräfelfinger Bauamt für das Projekt zuständig, gab dem Gemeinderat nun Einblick in den Baufortschritt. „Es läuft alles in die richtige Richtung“, lautete sein Resümee.

Ein wenig Verzögerung gibt es aber: Statt Ende 2024 ist die Fertigstellung nun für Mitte 2025 angedacht. „Allein, weil wir die Rohbauarbeiten neu ausschreiben mussten, haben wir drei Monate verloren“, erklärte Schädle. Die erste Firma hatte ihr Kostenangebot, für das sie den Zuschlag erhalten hatte, nicht halten können.

Gesamtkosten: 30 Millionen Euro

Aktuell laufen Holzschalungsarbeiten. Nach der Dreifeldturnhalle im östlichen Teil des Gebäudes wird Anfang Dezember auch das Schwimmbad ein Dach erhalten. Gefertigt wurden die Holzelemente in Rosenheim. Im neuen Jahr soll dann das Eingangsfoyer überdacht werden – danach könnte theoretisch Richtfest gefeiert werden.

Parallel läuft derzeit der Einbau des Edelstahlbeckens im Schwimmbad. „Zwei Drittel sind schon fertig“, erklärte Schädle. In dem Komplex entstehen auch ein unterirdischer Sprint-­Tunnel sowie eine Boulderwand. Die Gesamtkosten liegen bei circa 30 Millionen Euro.

