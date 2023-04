Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried wird 50: ein Rück- und Ausblick zum Jubiläum

Von: Romy Ebert-Adeikis

So schaut das Max-Planck-Institut für Biochemie heute, 50 Jahre nach Eröffnung, aus. © Romy Ebert-Adeikis

Das Max-Planck-Institut für Biochemie im Würmtal feiert 50-jähriges Bestehen. Warum besonders der Planegger Bürgermeister vom MPI schwärmt:

Martinsried ‒ In Einem waren sich die vielen Festredner zum 50. Geburtstag des Max-Planck-Instituts (MPI) für Biochemie in Martinsried einig: Der damals erfolgte Umzug der Einrichtung aus der Stadt ins Umland ist eine Erfolgsgeschichte. „Anfangs haben wenige gedacht, dass aus den Kartoffeläckern und Weideflächen mal ein ,Life-Science-Campus‘ wird“, brachte es der frühere MPI-Direktor Robert Huber in seinem Rückblick auf den Punkt. Dass genau das passierte, ist aber auch sein Verdienst: 1988 erhielt Huber den Nobelpreis in Chemie für seine Forschung zur Fotosynthese.

Das Max-Planck-Institut früher © Archiv der Max-Planck-Gesellschaft Berlin-Dahlem

Es ist nicht die einzige große Errungenschaft des Instituts in den vergangenen 50 Jahren. In den Gebäuden am Klopferspitz wurden die Optogenetik – eine biologische Technologie, um Zellaktivität mittels Licht zu messen – sowie mehrere bekannte Krebsmedikamente entwickelt. Zahlreiche renommierte Wissenschaftspreise und Stipendien gingen an Martinsrieder Forscher.

50 Jahre Max-Planck-Institut in Martinsried: MPI als Pull-Faktor für die Region

„Das MPI für Biochemie ist eines unserer leistungsstärksten Institute“, lobte der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann. 750 Mitarbeiter aus 43 Ländern seien dort beschäftigt.



Stolz zeigte sich auch Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Eine „Win-Win-Situation“ habe sich aus dem Umzug nach Martinsried ergeben. „Viele Unternehmen haben sich hier angesiedelt, weil das MPI einen unglaublichen Wissenspool bereitstellt.“ Allein in den vergangenen Jahren hätten sich acht Start-Ups aus dem Forschungszentrum beim benachbarten Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie (IZB) angesiedelt, bestätigte dessen Geschäftsführer Peter Zobel.

Zum 50. Geburtstag trug sich unter anderem der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann (Zweiter v. r.), bei Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (r.) ins Goldene Buch der Gemeinde ein. © Xander

Und noch eine andere Errungenschaft führte Nafziger auf das MPI zurück: „Die U-Bahn wäre sicher nie nach Martinsried verlängert worden, wenn hier nicht der ‚Life-Science-Campus‘ wäre.“ Zu diesem zählen neben dem IZB auch das MPI für biologische Intelligenz, das Klinikum Großhadern und verschiedene Fakultäten der Ludwig-Maximilians-Universität in der direkten Nachbarschaft.

50 Jahre Max-Planck-Institut in Martinsried: Neue Ansätze

Zum Jubiläum richtete Präsident Martin Stratmann den Blick aber auch in die Zukunft. „Wir müssen jetzt Raum für neue Ansätze und Infrastruktur schaffen, um an der Spitze zu bleiben.“ So wurde 2022 ein Graduiertenkolleg für die Nachwuchsforscher des MPI gegründet.

Zudem habe der Freistaat Bayern den Martinsrieder Max-Planck-Instituten 500 Millionen Euro für deren Ausbau zugesprochen. „Das ist eine unvergleichliche Chance“, betonte Stratmann. Neben neuen Gebäuden soll auf dem Gelände auch ein zweites Rechenzentrum der Max-Planck-Gesellschaft entstehen.

Jubiläums-Ausstellung im Institut Mehr zur Geschichte, Entwicklung und Forschung am Max-Planck-Institut für Biochemie, Am Klopferspitz 18, erfahren Interessierte drei Monate lang bei einer Jubiläums-Ausstellung im Foyer. Diese ist ab Mittwoch, 26. April, täglich von 9 bis 19 Uhr kostenlos zu sehen.

