Gemeinderat Planegg kassiert Wettbewerb für U-Bahnhof-Oberfläche – aber Bürgervoting geplant

Von: Romy Ebert-Adeikis

Wie der U-Bahnhof Martinstied unter der Erde aussehen soll, hat ein Wettbewerb entschieden. Für die Oberflächengestaltung mit Busbahnhof ist das zeitlich nicht möglich. © Gruber+Popp Architekten

Das Konzept und Aussehen des U-Bahnhofs Martinsried sollte ein Ideenwettbewerb regeln, doch nun wurden schon Architekturbüros beauftragt. Was das für den Bau heißt:

PLANEGG Busse, Taxis, Autos, Fahrräder und Fußgänger – über dem geplanten U-Bahnhof Martinsried gibt es einige Verkehrsströme zu koordinieren. Wie der dafür gedachte Busbahnhof aussehen wird, sollte eigentlich ein Ideenwettbewerb erarbeiten. So hat es der Ferienausschuss der Gemeinde Planegg im April 2020 zumindest beschlossen. Doch daraus wird jetzt nichts.

„Wir haben zwei Jahre statt einem für die technische Planung gebraucht. Mit einem Ideenwettbewerb kommen wir zeitlich nicht mehr hin“, erklärte Bauamtsmitarbeiterin Ursula Janson in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Planegg. Der beschloss am Ende einstimmig, den früheren Entschluss zurückzunehmen – und stattdessen direkt drei Architekturbüros mit einer Entwurfsplanung zu beauftragen. Die sollen schon bis Mitte 2022 Ergebnisse liefern.

Entwürfe für U-Bahnhof Martinsried: Ideenwettbewerb soll übersprungen werden - Konzept steht fest

Das sei auch sinnvoll, weil es gar nicht mehr so viel zu gestalten gebe. „Durch die technische Planung ist vieles schon fix, sodass es eigentlich nur noch um Dach und Möblierung geht“, sagte Janson. So stehe fest, dass Busse den neuen Bahnhof von Martinsried wie Großhadern anfahren sollen. Neben sechs Haltebuchten – an denen Busse auch pausieren können – soll es unter der Bedachung „Kiss & Ride“- Behindertenparkplätze sowie Fahrradstellplätze geben.

Letztere seien aber noch zu wenig, gab Radbeauftragter Roman Brugger (SPD) zu bedenken. Schließlich läge die U-Bahn an einem beschlossenen Schnellradweg. Insgesamt sollen in Absprache mit dem MVV etwa 350 Radl an mehreren Stellen abgestellt werden können, so Janson.

Entwürfe für U-Bahnhof Martinsried: Bürger sollen abstimmen dürfen

Eine Bürgerbeteiligung regte Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour (PP&M) an. „Es darf aber den Prozess nicht verzögern“, erwiderte die Verwaltung.

Auf jeden Fall würden die Entwürfe auf der Internetseite der Gemeinde eingestellt, sagte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Dann hätten die Bürger 14 Tage Zeit, abzustimmen – so lange wie auch Verwaltung und Projektsteuerung die Gestaltungen prüfen. Das Bürgervoting kann so in die Entscheidung des Gemeinderats einfließen.

Baumfällungen in „überzogenem Maß“? Eine Schneise vom Klinikum Großhadern bis zum Campus Martinsried: Die Rodung von 697 Bäumen für die U-Bahn-Verlägerung verärgert einige Naturfreunde. „Für eine zweigleisige U-Bahn ist der Kahlschlag weit überzogen“, teilte etwa der frühere Vorsitzende der Würmtal-Gruppe des Bund Naturschutz, Dieter Kubisch, mit. „Selbst während des Tunnelbaus sind dafür maximal 15 Meter Breite erforderlich.“ Auch in München – wo kürzlich Baumfällungen für die Erweiterung der U5 nach Pasing große Wellen geschlagen hat – gibt es Unmut über das Vorgehen. Der Haderner Bezirksausschuss wird sich mit den Rodungen am Klinikum aber nicht weiter beschäftigen. „Wir wollten und wollen die U-Bahn-Verlängerung, dass dafür Bäume gefällt werden müssen, war klar“, erklärt die BA-Vorsitzende Renate Unterberg (Grüne).

