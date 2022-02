Wegen Teuerung sind Fördermittel des Bundes gefährdet – Landkreis debattiert Finanz-Alternative

Von: Romy Ebert-Adeikis

Nach aktueller Planung soll die U6 ab 2026 von Großhadern nach Martinsried fahren. (Symbolbild) © Götzfried

Lange gab es an der U-Bahn-Verlängerung nach Martinsried keine Zweifel, doch jetzt wackelt die Finanzierung. Wie die Regionalpolitiker reagieren...

Martinsried „Kein Zweifel mehr – die U-Bahn kommt!“ Kein Jahr ist es her, dass Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) mit diesen Worten die ersten Bauarbeiten am geplanten U-Bahn-Halt Martinsried beschwor. Was gerade auf Landkreis-Ebene diskutiert wird, nährt aber durchaus wieder Zweifel, ob das Großprojekt nach über 30 Jahren Planung wirklich auf der Zielgeraden ist. Der Grund: Die Finanzierung steht auf wackeligen Beinen.

U6-Verlängerung ins Würmtal: Kosten deutlich höher als geschätzt

Insgesamt 136 Millionen Euro soll die Verlängerung der U6 von Großhadern kosten. So steht es im letzten Statusbericht der leitenden Projektgesellschaft von Juli 2021. Schon damals waren es 25 Millionen Euro mehr als 2019 geschätzt. Mit Folgen, wie ein Schreiben des Bayerischen Bauministeriums von Ende November zeigt.

Darin heißt es, dass die „Kosten den Nutzenwert bereits annähernd“ ausschöpfen. „Jede weitere Kostensteigerung würde also genügen, um den Nutzen-Kosten-Indikator (NKI) unter 1,0 fallen zu lassen.“ Das Problem: Fördermittel von Bund und Freistaat sind an den Wert gebunden. „Damit wäre das Projekt insgesamt ernsthaft gefährdet“, schreibt das Ministerium dem Kreis.

Inzwischen ist klar: Auch die Entsorgung der Altlasten im Boden der Baugrube wird teurer als geplant. Ein Wegfall der Fördermittel sei daher ein „realistisches Szenario“, heißt es in einer Diskussionsvorlage für den Mobilitätsausschuss des Landkreises. Darin ebenso: ein Lösungsansatz.

Verlängerung der U6 nach Martinsried: Kostenübernahme auch von Gemeinde und Landkreis

„Es ist möglich, die Kosten der Altlastenentsorgung aus dem Projekt herauszulösen.“ Diese sollen dann von Bund, Freistaat, Landkreis und Gemeinde extra gezahlt werden, nach einem vorgegebenem Schlüssel. Für Planegg würden so Zusatzkosten von etwa einer Million, für den Landkreis von zwei Millionen anfallen.

Eine Summe, die nicht wenige Kreisräte bereit sind, zu zahlen. „Gerade weil die Baukosten jetzt nur abgeschätzt sein können, ist es wichtig, dass die Fördermittel nicht infrage gestellt werden“, teilt CSU-Fraktionsvorsitzender Stefan Schelle mit. Auch Grüne und SPD wollen zustimmen. „Bei den Kosten für die Entsorgung der Altlasten sehe ich aber in erster Linie den Freistaat in der Verantwortung“, fordert die Planeggerin Bela Bach (SPD).

Der Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Markus Büchler, hofft hingegen darauf, dass die „höchst fragwürdige“ NKI-Bewertung für Förderungen bald erneuert wird. Auch die Gemeinde Planegg will das mit den Projektpartnern besprochene Vorgehen mittragen, erklärt Geschäftsleiter Stefan Schaudig auf Hallo-Anfrage. Beschlossen werden muss das aber vom Gemeinderat. Ein Termin für die Debatte stehe noch aus.

Offen bleibt, ob weitere Teuerungen das Aus für die U-Bahn wären. „Diesen Schluss kann man nicht ziehen“, teilen Schaudig und das Bauministerium unisono mit. Allgemeine Baupreissteigerungen würden nicht in den NKI einfließen. Medienberichten zufolge stehen aber inzwischen ohnehin Gesamtkosten von 170 Millionen Euro im Raum. Das bestätigen zwar weder Freistaat noch Kommune. Die Summe, so Schaudig, sei aber auch nicht aus der Luft gegriffen.

