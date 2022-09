Ist Martinsrieds Zentrum bald autofrei? ‒ Studie untersucht Varianten für die Röntgenstraße

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Ist Martinsrieds Ortskern bald autofrei? Eine Studie hat Ideen für mehr Sicherheit und Lärmschutz in Martinsried untersucht - mit diesen Ergebnissen..

Martinsried - Ein Teil der Martinsrieder Röntgenstraße könnte auch ohne Autos auskommen. Das hat eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 ergeben, die erst jetzt im Gemeinderat Planegg vorgestellt wurde. Diese hatte geprüft, ob die Straße entlang des Martinsplatzes zum verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umgewandelt werden kann. „Das ist definitiv möglich“, erläuterte Andreas Löbe vom Bauamt Planegg dem Gremium das Ergebnis. Dabei würde auch die städtebauliche Attraktivität des Ortskerns deutlich verbessert. „Aber der Kosten-Nutzen-Faktor ist wahrscheinlich nicht so gut“, so Löbe.

Mindestens 1,3 Millionen Euro müsste die Gemeinde der Studie zufolge in die Hand nehmen, um dem Wirrwarr aus Bussen, Lieferwagen und Parkplatz-Suchenden in der engen Straße ein Ende zu setzen. „Es hat sich relativ deutlich gezeigt, dass die Einführung der beruhigten Zone ohne bauliche und verkehrsrechtliche Veränderungen nur minimale Effekte hätte“, erklärte der Bauamt-Mitarbeiter.

Erarbeitet wurden daher zwei Varianten für die Straße. Die erste sieht neben Fahrbahn-Verengungen an den Einfahrten in die Zone und speziellen Pflasterungen vor, dass aus westlicher Richtung nur noch Anlieger und Busse die Straße nutzen dürfen. Das Parken auf der nördlichen Straßenseite würde zugunsten eines breiteren Gehwegs im Süden wegfallen.

Noch weitgehender ist die zweite Variante: In dieser soll der Straßenbereich ganz ohne Parkplätze auskommen – und von Westen her kommend nur für Busse und Radfahrer passierbar sein. „Die Variante würde zu einer deutlichen Verlagerung des Verkehrs im Ort hin zur Lochhamer Straße führen“, erläuterte Löbe.

„Das überzeugt mich nicht“, beurteilte Fritz Haugg (FDP) die Ideen. Wenn der Verkehr in Wohngebieten zunehme, weil er aus dem Zentrum gedrängt werden soll, sei der Plan „unausgegoren“. Als „schön, aber recht radikal“ stufte SPD-Fraktionssprecher Felix Kempf die Überlegungen ein. Er regte darum eine Bürgerbeteiligung an – zumal die einzelnen Elemente der Varianten auch kombinierbar seien. „Die Bürger zu befragen würde sich hier einfach anbieten.“

Sehr schnell dürfte in der Sache aber nichts vorangehen: Die Studie soll zunächst in das ganzheitliche Verkehrskonzept der Gemeinde einfließen.

Lärmschutz an der Röntgenstraße: Machbar aber sehr teuer

Kann eine Lärmschutzwand die Anwohner der Röntgenstraße in Martinsried von Verkehrslärm befreien? Das hat eine Studie geprüft, die jetzt dem Planegger Gemeinderat vorgestellt wurde.

Das Ergebnis: Die Wand ist machbar, aber mit Gesamtkosten von mindestens 3,5 Millionen Euro relativ teuer. Zumal die Gemeinde zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen rechtlich nicht verpflichtet ist, wie eine ebenfalls durchgeführte Lärmuntersuchung ergeben hat.

Baut man dennoch eine Lärmschutzwand – die auch begrünt werden könnte –, sollte diese am besten an der Bordsteinkante liegen, erklärte Matthias Reintjes von der Firma „Mobildenker“, welche die Studie erstellt hat. So werde der schmale Gehweg nicht weiter eingeengt. Dafür müssten stattdessen Stellplätze weichen – ein Ergänzungsparkplatz am „Wall“ könne das aber ausgleichen, so Reintjes.



Weitere Erkenntnis: Erst ab einer Höhe von drei Metern hat die Wand auch für Bewohner höherer Stockwerke einen Effekt. Den Lärm am meisten reduzieren würde ein „Wall“-Durchstich, damit der Verkehr direkt auf die Fraunhoferstraße gelenkt wird.

Die Gemeinderäte beurteilen die Ergebnisse unterschiedlich. Einige fanden die nötige Wandhöhe zu massiv für das Wohngebiet. Darum sollen die Anwohner in die Entscheidung einbezogen werden.