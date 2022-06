„No-Waste-Schilder“ sollen Vermüllung von Grünanlagen vermeiden - 15 feste Standorte für Hinweisschilder

Von: Romy Ebert-Adeikis

An 15 festen Standorten dürfen die „No-Waste-Schilder“ dieses Jahr stehen. © Romy Ebert-Adeikis

Um die Vermüllung von Grünanlagen zu stoppen, stellte die Initiative „Plastikpaten“ letztes Jahr „No-Waste-Schilder“ auf. Nun dürfen die Hinweisschilder ein weiteres Jahr bleiben.

NEURIED Sie sollen Bewusstsein dafür schaffen, keinen Müll in Grünanlagen und der Natur zu hinterlassen: die No-Waste-Schilder der „Plastikpaten“. Insgesamt 15 Stück stellten die Umweltfreunde vor einem Jahr den Gemeinden Neuried, Planegg und Gräfelfing testweise zur Verfügung. Jetzt ist klar: Die Schilder dürfen ein weiteres Jahr bleiben.



„Nach wie vor liegt sehr viel Müll am Straßenrand, im Wald und neben den Mülleimern. Dennoch sind wir überzeugt, dass die Schilder nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen sind. Immer mehr Menschen nehmen wahr, wie vermüllt unsere Gemeinden sind“, erklärt Dorit Zimmermann, eine der Initiatorinnen.

Für das zweite Projektjahr bekommen die 15 Schilder allerdings feste Standorte – und werden nicht, wie bisher, alle drei Monate umgehängt. Dafür habe man Standorte gewählt, „die von vielen Menschen gesehen werden und wo erfahrungsgemäß viel Müll in der Landschaft anfällt“.

Anti-Müll-Schilder im Würmtal: An diesen 15 Standorten werden sie stehen

Folgende Standorte sind geplant: In Planegg am Radweg nach Neuried, am Beginn des Fußwegs nach Maria-Eich, im Parc de Meylan, an der Lochhamer Straße in Martinsried und an der Stoawiesn.

In Gräfelfing an der Würmtalstraße, am Eingang zum Neunerberg, am Kirchweg (Eingang zum Anger), am Neurieder Weg und bei der Fußgängerbrücke über die A 96.

In Neuried am Radweg nach Planegg, in der Grünanlage Ettaler Straße, an der Münchner Straße Höhe Bauhof, gegenüber vom Jugendhaus und hinter dem Wall zum Einkaufszentrum.

Und die „Plastikpaten“ planen noch mehr: „Am 17. September wird es wieder einen gemeindeübergreifenden Ramadama geben“, kündigt Zimmermann an. Des weiteren soll es in Kürze Aktionen gegen Zigarettenstummel und gefüllte Hundekotbeutel geben.

