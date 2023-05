Nach fünf Jahren Pause wieder Dorffest Neuried – erstmals mit Hilfe von Profis

Von: Romy Ebert-Adeikis

In den früheren Jahren zog sich das Dorffest vom Markt die Gautinger Straße entlang. © Gemeinde Neuried

Nach fünf Jahren findet das Neurieder Dorffest wieder statt, dieses Mal mit Unterstützung einiger Experten. Das Programm und die Pläne für das Fest:

Neuried ‒ Fünf Jahre mussten sich die Neurieder gedulden: Wegen der Corona-Pandemie war das normalerweise im zweijährigen Turnus stattfindende Dorffest mehrfach abgesagt worden. Jetzt soll am Samstag, 8. Juli, endlich wieder gefeiert werden – und zwar richtig! Erstmals hat sich die Gemeinde professionelle Hilfe für das Event gesucht.

Bisher hatte ein Dorffest-Komitee aus Ehrenamtlichen und Verwaltungsmitarbeitern die Feierlichkeiten gestemmt. Dass dieses aufgelöst wurde, lag zunächst am zeitlichen Aufwand für die Mitglieder, erklärt Gemeinde-Sprecherin Inke Franzen. „Das waren sicher 200 Stunden ehrenamtliches Engagement, vor allem in den Abendstunden.“ Da sich auch die Auflagen, beispielsweise in Sachen Sicherheit, erhöht haben, sei die Vergabe an ein Profiteam beschlossen worden.



Neurieder Dorffest: Experten-Unterstützung garantiert

Dafür hatte Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) fünf Veranstalter angesprochen – am Ende aber nur ein Angebot erhalten. Immerhin: Mit Tobias Kuner, Michael Forster und Felix Lechner hat die Kommune drei Event-Experten mit engem Bezug zu Neuried gewonnen. „Durch den Zuschlag kann die Gemeinde nun auf unsere Expertise und unser Equipment zurückgreifen“, sagt Lechner. Gleichzeitig sehe man das Dorffest „nicht nur als Job sondern als wichtigen kulturellen Bestandteil unseres Ortes“. Dabei soll der Charakter erhalten, im Hintergrund aber professionalisiert werden.



Herausforderungen gibt allen voran bei den Kosten zu meistern. Im Januar hatte der Gemeinderat festgelegt, dass für das Fest „nach Möglichkeit“ nicht mehr als vor fünf Jahren ausgegeben werden soll. „Aber die Preise sind seit damals natürlich deutlich gestiegen“, erklärt Franzen. Also muss gespart werden: Die Standgebühren für Vereine wurden leicht erhöht, es gibt weniger Bierbänke und keine Sonnenschirme mehr.



Neurieder Dorffest: Neue Location

Dass es heuer nur eine Bühne geben soll, sei aber nicht nur eine Frage der Kosten. Sondern auch des Platzes. Denn das Dorffest zieht um: Weg von der Gautinger Straße, hin zum Ratschplatz und der Freifläche rund um das alte Rathaus. „Der Platz bietet sich ideal für das Dorffest an“, sagt Rathauschef Zipfel. „Wir müssen die Gautinger Straße nicht sperren lassen und können am Sonntagvormittag noch einen Frühschoppen machen.“



Auf dem Ratschplatz findet heuer das Dorffest statt. © Romy Ebert-Adeikis

Auf der Bühne werden Vereine und Kindergruppen dann gleichberechtigt auftreten können wie professionelle Musiker und Künstler. Denn im Grunde soll das Dorffest bleiben, was es ist: eine Veranstaltung von Neuriedern für Neurieder.

Das Programm Starten wird das Dorffest am Samstag, 8. Juli, um 11.30 Uhr mit einem Einzug der Vereine und Organisatoren. Um 12 Uhr eröffnet Bürgermeister Harald Zipfel die Feier offiziell. Tagsüber gestalten Neurieder Vereine und Kitas sowie Künstler das Programm. Ab 22 Uhr ist Party angesagt. Das Fest endet um 2 Uhr. Details zum Programm, das noch im Entstehen ist, gibt es auf der Internetseite www.dorffest-neuried.de.

