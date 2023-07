Finanzloch nach Steuer-Einbruch: wie es gestopft werden soll, welche Rolle die Ortsmitte spielt

Von: Romy Ebert-Adeikis

Rathauschef Harald Zipfel (li.) und Kämmerer Robert Beckerbauer beim Gespräch mit Hallo. © Romy Ebert-Adeikis

Die Gemeinde Neuried befindet sich derzeit in einem Finanzloch: die Einnahmen durch Gewerbesteuer werden weniger, die Kosten höher. Wie das Problem gelöst werden soll:

Neuried ‒ Die Zukunft für Neurieds Finanzen sieht düster aus: 2023 fließt wohl nur halb so viel Gewerbesteuer wie gedacht, dafür sitzt der Kommune die Tilgung eines Millionenkredits für den Kauf des Rathaus-Gebäudes am Hainbuchenring im Nacken. 5,8 Millionen Euro müssen – Stand jetzt – dem Verwaltungshaushalt aus Rücklagen und Geldern, die eigentlich für Investitionen gedacht waren, zusätzlich zugeführt werden.

„Ist Neuried pleite?“, betitelte die CSU daher jüngst eine Veranstaltung. „Was wir erleben, ist planloses Handeln und eine desaströse Finanzpolitik“, kritisierte CSU-Gemeinderat Peter Kellner. „Überraschend hohe Gewerbesteuer-Einnahmen boten die Chance, Schulden abzubauen und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen.“ Stattdessen stehe man vor einem Haushaltsloch.



Neuried im FInanzloch: Welche Rolle spielt die Ortsmitte?

„Natürlich ist das ein Finanzloch. Aber wir haben immer darauf hingewiesen, dass die hohen Steuereinnahmen der vergangenen Jahre einer einzigen Firma zu verdanken sind“, beteuert Bürgermeister Harald Zipfel (SPD). Deren wirtschaftliche Lage und damit die Steuerkraft könne sich ständig ändern – wie jetzt geschehen. Dennoch habe der Gemeinderat in den vergangenen Jahren beschlossen, in Schulen, Kindergärten und Mitarbeiter zu investieren. „Man sieht ja auch den Erfolg: Wir haben kein Problem mit fehlenden Kita-Plätzen“, sagt Zipfel.



Auch die Entscheidung, in der Ortsmitte kein neues Rathaus zu bauen, sondern stattdessen die Immobilie am Hainbuchenring zu kaufen, sieht Zipfel im Rückblick nicht als Fehler. „Die Baupreise sind explodiert, wir hätten den Deckel von zehn Millionen Euro nie gehalten.“



Was wiederum die Frage anheizt, was mit dem – einst für das neue Rathaus angedachten – Grundstück in der Ortsmitte geschieht. Vor einem Jahr hatte der Gemeinderat entschieden, das 1,6 Hektar große Areal in Erbpacht zu vergeben, um es langfristig zu behalten. Nur die CSU stimmte dagegen. Wegen des Finanzlochs drängt sie nun umso mehr darauf, doch noch einen Verkauf durchzusetzen.



Neuried im FInanzloch: Erbpacht als Fessel?

Für die Grünen wäre das eine Fehlentscheidung. „Inflationsbereinigt nimmt Neuried bei der Erbpacht mehr ein und behält am Ende sogar das Grundstück“, sagt Jutta Biltzinger vom Ortsvorstand. Ihre Rechnung: Bei einem geschätzten Wert von zehn Millionen Euro und einem Erbpachtzins von vier Prozent über 60 Jahre – was auch Kämmerer Robert Beckerbauer für angemessen erachtet – würde Neuried insgesamt 42,5 Millionen Euro erhalten. Verkauft die Gemeinde für zehn Millionen Euro und legt das Geld an, zahlt sich aber jedes Jahr einen mit dem Erbpachtzins vergleichbaren Wert aus, wäre nach 28 Jahren nichts mehr übrig.

„Wir könnten uns auch finanzieren, wenn wir uns für eine Erbpacht entscheiden“, glaubt Rathauschef Zipfel. Dafür seien aber die Konditionen entscheidend. Ob sich ein Investor findet, der etwa einen entsprechend hohen Erbpachtzins akzeptiert, muss sich zeigen. „Ich weiß von genug Leuten, die in der Ortsmitte gern aktiv werden wollen“, betont Zipfel. Ob Neuried eine Erbpacht vergibt oder doch verkauft, soll der Gemeinderat im September beschließen.



Kämmerer Beckerbauer warnt: Ohne Verkauf „wird die Verschuldung hoch und ein Großteil der Rücklagen weg sein. Das ist eine Fessel, die wir uns anlegen.“ Die Folge können Kürzungen bei freiwilligen Leistungen, etwa für Vereine, sein. „Wir würden die Schulden dann gern innerhalb von fünf Jahren abbauen“, sagt Zipfel. „Es ist klar, dass wir dann weniger investieren können.“

Die Kernzahlen • Gewerbesteuer: Bisher hatte Neuried für 2023 mit 15,6 Millionen Euro Einnahmen gerechnet. Stand jetzt werden es nur 8,5 Millionen Euro.

• Finanzloch: Insgesamt fehlen aktuell im Verwaltungshaushalt 5,8 Millionen Euro.

• Kredit für Rathauskauf: Im Januar 2024 wird eine Tilgung von 16,15 Millionen Euro fällig. Dafür will die Gemeinde Rücklagen verwenden und einen neuen Kredit über sechs Millionen Euro aufnehmen.

• Verschuldung: Durch die Tilgung kann Neuried 2023 seine Verschuldung von 27 auf 17 Millionen Euro verringern. Das macht 1930 Euro pro Einwohner – bei anderen Kommunen ähnlicher Größe sind es im Schnitt 713 Euro pro Kopf.

