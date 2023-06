Kneipe statt Rathaus: Junge Union drängt auf Tempo

Junge Union Neuried fordert neue Nutzung für früheres Verwaltungsgebäude

Ein Treffpunkt für junge Erwachsene aus Neuried: das zentral gelegene Alte Rathaus würde sich dafür eventuell eignen. © Romy Ebert-Adeikis

Die Junge Union in Neuried wünscht sich einen Treffpunkt für junge Erwachsene und schlägt dafür das alte Rathaus vor. Wie der Vorschlag aufgenommen wurde:

Neuried ‒ Nach dem Alltag abschalten und sich mit Freunden treffen – das ist ein wichtiges Anliegen für die Junge Union Neuried – derzeit gäbe es dazu aber keine Möglichkeit im Ort. Daher hat sie nun bei ihrem vergangenen Jugendtreff am Ratschplatz unter dem Thema „Was braucht die Jugend in Neuried?“ nach Lösungen gesucht. Der Vorschlag, der an erster Stelle genannt wurde: eine kommerzielle Kneipe im Alten Rathaus einrichten. Derzeit beheimatet das Gebäude jedoch noch das Bauamt.

Kneipe statt Rathaus: Vorschlag trifft auf Zustimmung

„In Neuried fehlt ein Treffpunkt für die jungen Erwachsenen, um sich abends zu treffen“, sagt Alexander Löher, der Ortsvorsitzende der Jungen Union Neuried. Bis jetzt müsse man, wenn man ein Bier trinken möchte, immer nach München fahren, da im Ort kein passendes Angebot vorhanden sei. „Das Gebäude des Alten Rathauses bietet sich besonders an, da es architektonisch interessant als zentral gelegene Gaststätte schnell wahrgenommen werden würde“, ergänzt Löher.



Die Lage des Hauses wäre auch deshalb gut geeignet, weil es keine Anwohner in unmittelbarer Nähe gibt. Bei der Umgestaltung ginge es darum: einen Ort zu schaffen, an dem man ohne speisen zu müssen, entspannt zusammenkommen und eine gute Zeit verbringen kann. Auch die CSU-Fraktion im Gemeinderat befürwortet den Vorschlag.

„Die Idee der Jungen Union halte ich für sehr begrüßenswert und ich werde mich für das Anliegen im Gemeinderat einsetzen“, sagt Peter Kellner aus der Fraktion. Die Diskussionen um das Freizeitangebot in Neuried hielten schon lange an. „Deshalb sollte die Gemeindeverwaltung Vorschläge entwickeln, wie im Alten Rathaus eine kommerziell betriebene Kneipe untergebracht werden kann“, ergänzt Kellner.



Kneipe statt Rathaus: Junge Union drängt auf Tempo

In der Gaststätte könne man dann auch Musik, lange Öffnungszeiten und eventuell zusätzliche Räume für Neurieder Vereine anbieten. Die Gemeinde selbst hat noch keine offiziellen Informationen dazu bekommen. „Das Alte Rathaus ist ja noch durch das Bauamt belegt und ein Umzugszeitpunkt noch nicht festgelegt“, sagt Meike Petro von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. „Generell muss bei so einer Idee zunächst intern und dann im politischen Gremium eine Willensbildung erfolgen“, heißt es zudem.



Die Junge Union Neuried fordert jedoch frühzeitig mit der Planung für eine Gaststätte zu beginnen. Sofern sich die Räumlichkeiten dafür eignen, könne man auch der Gemeinde Platz für verschiedene gesellschaftlichen Gruppen bieten – wie für einen Nachbarschaftstreff.

Patricia Stücher

