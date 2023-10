Unverpackt-Laden für Neuried? ‒ Grüne sprechen sich für Neueröffnung aus

Ähnlich wie das „nebenan unverpackt“ in Pasing könnte auch in Neuried ein Unverpackt-Laden eröffnen. © Romy Ebert-Adeikis

Für einen Unverpackt-Laden in Neuried sprechen sich die Grünen aus. Doch ihre Pläne wurden relativ schnell ausgebremst. Weshalb sie dennoch nicht aufgeben:

Neuried ‒ Eine neue Einkaufsmöglichkeit in der Ortsmitte schaffen und damit gleichzeitig etwas gegen Verpackungsmüll tun: Das könnten sich die Grünen in Neuried gut vorstellen. Sie loteten jüngst bei einer Informationsveranstaltung die Möglichkeit für einen Unverpackt-Laden im Ort aus. „Interesse besteht auf jeden Fall. Es waren 30 Personen da – davon gut die Hälfte ohne Bezug zur Partei“, sagt der Grünen-Ortsvorsitzende Reinhard Lampe.

Idee wird noch nicht begraben

Als Experte sprach Christopher Stark vom genossenschaftlich organisierten Geschäft „nebenan unverpackt“, das im Sommer 2020 in Pasing eröffnet hat. Dass in Neuried eine Filiale des Ladens eröffnet werden kann, schloss Stark allerdings aus. „Dazu sei die Genossenschaft noch nicht in der Lage“, erklärt Lampe.



Vom Tisch ist die Idee für die Grünen dennoch nicht. „Allerdings können wir so etwas nicht allein stemmen, nur anstoßen. Es bräuchte eine eigenständige Initiative“, sagt Lampe. Selbst eine Genossenschaft für einen Unverpackt-Laden zu gründen, habe daher „nicht die erste Priorität“. Stattdessen wolle man andere Unverpackt-Läden in München anfragen, ob diese an einer Filiale interessiert sind. Eine Umsetzung sei ohnehin erst mit der Umgestaltung der Ortsmitte realistisch.

