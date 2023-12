Weil Wertstoffhof noch nicht saniert ist, dürfen Neurieder Gegenstände nicht mehr retten

Drucken Teilen

Seit Jahren sollen Wertstoff- und Bauhof in Neuried saniert werden. Doch dafür fehlt das Geld. © Romy Ebert-Adeikis

Früher konnte man am Neurieder Wertstoffhof Gegenstände wiederverwerten - nun ist das nicht mehr möglich. Was das Problem dabei ist...

Neuried – Bernhard Berkmüller wohnt nicht weit vom Neurieder Wertstoffhof. Dort bringt er öfter etwas hin – hat aber auch schon Materialien oder Geräte mitgenommen, wenn er diese benötigt hat. „Vor Corona war das auch überhaupt kein Problem“, sagt er. Dass die Gemeinde diese Praxis während der Pandemie verboten habe, könne er verstehen. Doch als er diesen Sommer einen Fernseher mit heimnehmen wollte, sei ihm das untersagt worden. „Es hieß, die Gemeinde möchte nicht mehr, dass etwas rausgegeben würde“, erinnert sich Berkmüller.

Deshalb hat der Neurieder jüngst bei der Bürgerversammlung darum gebeten, wieder eine Möglichkeit zur Wiederverwertung zu schaffen – wie bei den Münchner Wertstoffhöfen. „Vieles wird ja nur abgegeben, weil die Leute sich etwas Neues kaufen“, sagt er. „Landen eigentlich noch gute Geräte oder Materialien im Container, sind sie einfach weg. Das kann nicht nachhaltig sein.“

Hohes Risiko

Viel Hoffnung auf Besserung besteht allerdings nicht: „Es geht rein versicherungstechnisch nicht, dass Bürger am Wertstoffhof Sachen mitnehmen“, erklärte Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) bei der Versammlung. „Der Wertstoffhof muss dringend saniert werden. Erst dann kann man vielleicht eine Börse schaffen.“

Unter den aktuellen Bedingungen, könne es die Gemeinde nicht verantworten, dass Menschen in die Müllcontainer steigen – und sich möglicherweise verletzen. Ganz nachvollziehen kann Berkmüller das Argument nicht: „Das Risiko, dass sich jemand verletzt, besteht ja auch dann, wenn die Leute Sachen in die Container legen.“

Teilen statt wegwerfen

Außerdem: Den Wunsch einer Sanierung des Wertstoffhofs gibt es schon seit Jahren – auch, weil dieser baulich vom Bauhof getrennt werden soll. Bisher wurde aber kein Umbau forciert. Zipfel zufolge werden die Pläne am Dienstag, 5. Dezember, im Bau- und Umweltausschuss vorgestellt, „auch wenn wir momentan dafür nicht die nötigen Finanzmittel haben“.

Stattdessen appellierte Zipfel in der Bürgerversammlung: „Fragen Sie in der Nachbarschaft, setzen Sie Sachen ins Internet! Die Gemeinde ist auch froh um alles, was sie nicht entsorgen muss.“

Sammelstellen An allen Wertstoffhöfen in München ist es verboten, etwas mitzunehmen. „Wenn etwas abgegeben wird, geht es ins Eigentum der Stadt über“, sagt AWM-Sprecherin Kathrin Stanner-Junghans. Dafür gibt es dort Sammelstellen für gut Erhaltenes, das im städtischen Gebrauchtwarenkaufhaus „Halle 2“, Peter-Anders-Straße 15, günstig verkauft wird. „Trödelverantwortliche“ auf den Wertstoffhöfen achten zudem darauf, dass nichts, was noch brauchbar wäre, weggeworfen wird.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.