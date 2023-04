Bürgerversammlung in Planegg: Rathauschef legt Fokus auf Wohnraum und Energieversorgung

Von: Romy Ebert-Adeikis

Seit fast zwei Jahren prägt den Bahnhof Planegg die Heide-Volm-Ruine. Einige Bürger hoffen auf eine Wiederbelebung zumindest des Biergartens. © Romy Ebert-Adeikis

Allzu viel brannte den Planeggern auf der Bürgerversammlung nicht unter den Nägeln. Welche Themen im Fokus standen und welche Lösungen der Bürgermeister vorstellte:

Planegg ‒ „Geld macht nicht glücklich“, heißt es. Gemessen am Interesse der Planegger an der diesjährigen Bürgerversammlung, könnte man aber glauben, dass es zumindest nicht unglücklich macht. Gerade einmal 60 Zuhörer kamen ins Kupferhaus – darunter viele Mitarbeiter der Verwaltung und Gemeinderäte. Probleme haben die meisten Bürger offenbar nicht: Anfragen gab es kaum.

„Wir haben das erfolgreichste Gewerbesteuerjahr in der über 600-jährigen Geschichte Planeggs hinter uns“, lobte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) die Entwicklung der Gemeinde. Man profitiere jetzt davon, dass die Kommune vor über 20 Jahren auf die Biotechnologie-Branche gesetzt hat. Die Folge: Trotz Corona und Energiekrise habe die Gemeinde weder bei der Kultur- noch der Vereinsförderung kürzen müssen. Und den Kauf der Grundstücke von Heide Volm und der Pension Elisabeth ohne Verschuldung gestemmt.



Bürgerversammlung Planegg: Bahnhof und Energie im Fokus

Die dadurch nun mögliche Entwicklung des gesamten Bahnhofsgeländes wolle er – auch wegen der bedrückenden Wohnraumsituation in der Gemeinde – „zur Chefsache“ machen, erklärte Nafziger. Zunächst soll der Gemeinderat in einer Klausur Eckpfeiler für die zukünftige Bebauung festlegen. Der Rathauschef selbst hat schon klare Vorstellungen: „Ich will kein neues Freiham mit siebenstöckige, viereckigen Quadern in verschiedenen Grautönen.“



Nafzigers zweites Zukunftsthema ist die Energie. „Mein Ziel ist, alles was geht, langfristig über Geothermie zu versorgen.“ Er stehe dafür mit allen potenziellen Betreibern im Umfeld in Gesprächen. Um als Partner infrage zu kommen, will diesen einen finanziellen Anreiz für eine Kooperation bieten.



Eine weitere Rolle könnte Windkraft spielen: „Ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir da Potenzial haben. Aber eine von uns in Auftrag gegebene Studie sieht das teilweise anders“, erklärte Nafziger. Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat im Mai vorgestellt werden.

Bürgerversammlung Planegg: Die Fragen der Planegger & die Antworten der Verwaltung

Manfred Sorge gab Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) einen Wunsch zum Heide-Volm-Gelände mit. „Es liegt uns am Herzen, dass der Biergarten mit den alten Bäumen in irgendeiner Form erhalten bleibt“, sagte der Planegger. Er könne den Entscheidungen des Gemeinderats nicht vorgreifen, betonte der Rathauschef. Allerdings glaube er, dass es auch im Gemeindegremium durchaus großes Interesse daran gibt, auf dem Areal auch wieder ein gastronomisches Angebot anzusiedeln.

Manfred Sorge hat für das Heide-Volm-Areal einen Wunsch geäußert. © privat

Peter Sties erkundigte sich nach dem Glasfaserausbau in der Gemeinde. Das hätten die Telekommunikationsbetriebe in der Hand, erklärte Bauamtschef Andreas Löbe. „Es gibt ein Unternehmen, das an alle Würmtal-Kommunen herangetreten ist.“ Der Gemeinderat habe einer Kooperation bereits zugestimmt. „Nun liegt es daran, wie groß das Interesse der Bürger ist“, sagte Löbe. Wenn etwa ein Drittel aller Anlieger Glasfaser wolle, werde vermutlich angeschlossen. Die Gewerbegebiete seien aber schon gut versorgt.



Wie es mit dem „Eiswunder“ weitergeht, wollte Wolfgang Cebulla wissen. „Im Haushalt ist dafür Geld eingestellt“, antwortete Nafziger. Angebote für eine energieeffiziente Umrüstung habe die Verwaltung ebenfalls bereits eingeholt. „Ein Fachmann wird die Ergebnisse Ende April im Gemeinderat vorstellen, der dann über das weitere Vorgehen beschließt.

