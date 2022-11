Planegg erlässt Vorkaufssatzung für Areal am Bahnhof-Nord

Deal für Wohnraum

+ © Louisa Lettow Am Nord-Ende des Bahnhofsareals könnte die Gemeinde ein Grundstück erwerben. © Louisa Lettow

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Romy Ebert-Adeikis schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Gemeinde Planegg konkretisiert die Pläne zum Nordgelände am Bahnhof. Ein Grundstück soll dabei erworben werden, um Rücklagen zu sichern und eine Tierart zu schützen.

PLANEGG Das Gebiet rund um den S-Bahnhof städtebaulich zu entwickeln ist ein erklärtes Ziel der Gemeinde Planegg. Dafür hat sie bereits Interesse am Heide-Volm-Gelände angemeldet. Jetzt hat der Gemeinderat verabschiedet, auch eine Vorkaufssatzung für ein Grundstück am nördlichen Ende des Bahnhofs zu erlassen. Nach Informationen von Hallo könnte es sich dabei um die Pension Elisabeth handeln.

Pläne für Bahnhof Nord in Planegg: Tierschutz und Rücklagensicherung im Fokus

Der Erwerb sei der Verwaltung zufolge in mehrfacher Hinsicht vorteilhaft: Über das Grundstück könnte das nördliche Bahnhofsareal künftig über die Germeringer Straße erschlossen werden. Zudem sei es geeignet, um die blauflügelige Ödlandschrecke anzusiedeln. Die geschützte Art war bei der Bauleitplanung südlich des Bahnhofs entdeckt worden. Und dort könnte bezahlbarer Wohnraum ohne zeitliche Bindung entstehen.

Von einer „guten Möglichkeit, den Wert unserer Rücklagen zu sichern“, sprach Gemeinderätin Hannah Betz (Grüne). Der potenzielle Preis entspräche etwa dem, was die Kommune durch zehn Prozent Inflation verlieren würde, sollte sie kein Geld investieren. Gemessen an der Rücklagenschätzung Ende 2021 könnte die Fläche also bis zu 2,5 Millionen Euro kosten. Peter von Schall-Riaucour (PP&M) sah auch einen „guten Deal“. Er hoffe aber, dass im Gegenzug nicht alles andere eingespart werde. „Für mich wäre es kein Tabu, notfalls ein Jahr Schulden zu machen.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.