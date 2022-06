Erste E-Ladesäulen in Planegg errichtet - Hier können Planegger ab sofort ihr E-Auto tanken

Teilen

Bürgermeister Herrmann Nafziger (li.) und Michael Valentine- Urbschat von Eze eröffneten die Säule in der Röntgenstraße. © Patricia Stücher

In Planegg wurden die ersten E-Ladesäulen eröffnet. Bisher können insgesamt sechs E-Autos an drei Standorten mit Strom versorgt werden. Dabei soll es nicht bleiben.

PLANEGG Ab sofort stehen in der Gemeinde Planegg drei Ladesäulen für Elektroautos. An den Standorten Röntgenstraße, Lochhamer Straße und in der Behringerstraße gibt es zum Laden jeweils zwei Stellplätze.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

„Zwei weitere Säulen sind noch in Planung, jedoch scheitert es da an den Bayernwerken, die keinen Stromanschlusskasten liefern“, sagt Bürgermeister Herrmann Nafziger (CSU). Wenn die Lieferschwierigkeiten behoben sind, werden noch beim Feodor-Lynen-Gymnasium und in der Bahnhofstraße vor der Münchner Bank jeweils eine Ladestation aufgestellt.

Erste E-Ladestation für Planegg: Sechs Autos können geladen werden

Eine vierte Ladesäule, die eigentlich schon an der Fraunhoferstraße stand, wurde noch am Tag ihrer Einweihung umgefahren und musste daher erstmal wieder abgebaut werden. „Doch eine neue ist schon bestellt“, versicherte Nafziger. „Ich freue mich sehr, dass unsere Gemeinde ein Vorreiter in Hinsicht Elektromobilität ist, aber man merkt, dass sich der Verkehr erstmal an die neue Situation gewöhnen muss.“

Er könnte sich vorstellen, dass neben den bisher sechs Standorten weitere mit E-Ladesäulen ausgestattet werden. Betrieben werden die Stationen von der Firma Eze Network. Das Besondere: Sie sind für alle Elektroautos geeignet und das Laden ist auch mit EC- oder Kreditkarte sowie digitalen Bezahldiensten möglich.



Die Kosten für die Ladestationen in Planegg wurden zu 80 Prozent aus Bundesmitteln bezahlt. Den Rest hat die Gemeinde beigesteuert. Insgesamt gibt es im Würmtal jetzt circa 30 E-Ladesäulen der Firma Eze.

Patricia Stücher

Quelle: www.hallo-muenchen.de