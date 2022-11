Planegg soll „Fairtrade Town“ werden: Gemeinde will keine zusätzliche Arbeit haben

Planegg bewirbt sich als „Fairtrade Town“ – aber nur, wenn Verwaltung damit keine Arbeit hat

Von: Romy Ebert-Adeikis

Die Gemeinderäte Eva Schreier und Roman Brugger machen das Thema „Fairtrade“ schon seit zwei Jahren in Planegg bekannt – etwa mit Infoständen wie hier in Martinsried. © privat

Planegg soll das Siegel einer „Fairtrade Town“ erhalten. Die Gemeinde tut ziemlich viel für den fairen Handel, dennoch halten viele das Siegel für unnötig.

PLANEGG Fünf Kriterien muss eine Gemeinde erfüllen, um sich für das Zertifikat „Fairtrade Town“ zu bewerben. In Planegg hat sich eine Gruppe um die Gemeinderäte Eva Schreier (Grüne Gruppe 21) und Roman Brugger (SPD) seit 2020 bereits ehrenamtlich darum gekümmert: Mindestens vier lokale Händler und zwei Gastronomen bieten faire Produkte an, Bürger sind über das Thema informiert und das Gymnasium will „Fairtrade-Schule“ werden. Ein Gemeinderatsbeschluss, dass sich die Kommune nun für das Siegel bewirbt, schien nur noch Formsache. Die Debatte in der jüngsten Sitzung bewies aber das Gegenteil.

Satte eineinhalb Stunden diskutierten die Fraktionen, inklusive Sitzungsunterbrechung. Das Problem: „Wir brauchen dafür gewisse Ressourcen in der Verwaltung, die wir aktuell nicht haben“, argumentierte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). So gehe Wirtschaftsförderin Birgit Zeller in den Ruhestand, die Öffentlichkeitsarbeit sei nur in Teilzeit besetzt. Zudem nutze die Gemeinde bereits Fairtrade-Produkte in ihren Liegenschaften oder bei Geschenkkörben. „Wir leben das. Brauchen wir da wirklich noch ein Siegel?“, fragte sich der Rathauschef,



„Das ist keine Pflichtaufgabe der Gemeinde“, sagte auch CSU-Fraktionssprecher Michael Book. Die Antragsteller beteuerten, dass sich die Arbeit der Gemeinde in Grenzen halten werde. „Die Gruppe wird weiter bestehen und hoffentlich noch wachsen“, versprach Brugger.



Ein Kompromissvorschlag sah vor, den Beschluss um den Hinweis zu ergänzen, dass notwendige Arbeiten aus der Verwaltung „nicht zu leisten“ sind. „Das ist so scheinheilig“, fanden Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21) und Max Gum-Bauer (Freie Wähler Dynamische). Eine entsprechende Änderung des Antrags wurde aber mehrheitlich beschlossen. Die Verwaltung muss nun die Bewerbung in Gang leiten.

Kommentar: Fremde Federn Nach Gräfelfing und Gauting soll auch Planegg „Fairtrade Town“ werden. Ob die Gemeinde aber wirklich hinter dem Prinzip des fairen Handels steht, ist weiter unklar. Dass eine Bewerbung überhaupt möglich ist, haben zwei Gemeinderäte allein ehrenamtlich erreicht. Dass jegliche weitere Mitarbeit von vornherein nahezu verweigert wird, macht die Auszeichnung der Kommune fast schon zur Farce – zumal die Zertifizierung in den Nachbarorten federführend von den Gemeindeverwaltungen vorangetrieben wurde. „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“, scheint man sich hingegen in Planegg zu denken. Übrigens: Die Zeit, um das Für und Wider einer Bewerbung zu diskutieren, hätte die Gemeinde auch nutzen können, um diese gleich abzuschicken.

Romy Ebert-Adeikis, Redakteurin

