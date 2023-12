Neues Familienticket und mehr Spielgelegenheiten für junge Künstler

Drucken Teilen

In der neuen Spielzeit will sich das Kupferhaus noch mehr für junge Kulturfans öffnen. © Romy Ebert-Adeikis

Mehr junge Leute für Kultur begeistern - das nimmt sich das Kupferhaus Planegg fest vor. Mit welchen Maßnahmen das junge Publikum angezogen werden soll:

Planegg – Nach den harten Corona-Zeiten hat sich der Spielbetrieb im Planegger Kupferhaus wieder stabilisiert. Dennoch seien einige Menschen weiterhin zurückhaltender, sagen Claudia Heuermann und Anja Fanslau vom Kulturforum. „Wir wissen: Wir müssen die Leute im Würmtal erreichen. Denn es ist für uns sehr schwierig, Publikum aus München anzuziehen“, meint Fanslau.

Umso mehr setzen die beiden darauf, auch Kinder und Jugendliche für Kultur zu begeistern. „Die bleiben uns dann vielleicht langfristig treu“, hofft Heuermann. Darum werden Familien 2024 gezielt ins Kupferhaus gelockt. Für die nächsten Kinderveranstaltungen – am Sonntag, 3. März, mit Stefan Murr und Heinz-Josef Braun sowie am Sonntag, 21. April, mit Willy Astor – wird ein vergünstigtes Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder angeboten.

Fördern auf und neben der Bühne

Den Nachwuchs fördern will das Team auch auf der Bühne. So präsentiert sich die Musikschule Würmtal heuer nicht nur beim Frühlings- und Sommerkonzert (Freitag, 26. April, und Freitag, 28. Juni). „Erstmals gibt es am Mittwoch, 7. Februar auch ein Faschingskonzert“, sagt Fanslau. Zudem darf ein Nachwuchsmusiker die „Pay what you want“-Matinée mit Pianist Kotaru Fukuma am Sonntag, 28. April eröffnen. „Es geht darum, Talenten einmal eine solche Bühne zu bieten.“

In der Spielzeit von Januar bis Juli geben sich im Kupferhaus auch Größen wie Tubist Thomas Leleu (Freitag, 26. Januar), Kabarettistin Luise Kinseher (Donnerstag, 2. Mai), die Hamburger Kammerspiele (Samstag, 3. Februar), das Martina Eisenreich Quintett (Sonntag, 17. März) und andere die Klinke in die Hand. Im Internet abrufbar ist das gesamte Programm unter der Adresse www.kulturforum-planegg.de.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 7. Dezember. Einzeltickets gibt es bei den Buchhandlungen Phantasia in Planegg und Wort.Schatz in Gräfelfing. Das Kabarett-Abo sowie Schnupper-Abos für Theater- und Konzertreihe gibt es nur im Rathaus Planegg, Pasinger Straße 8.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.