Arbeiten im Klosterwald Maria Eich: Greenpeace wirft Forstbetrieb vor, Schutzkonzept bewusst untergraben zu haben

Von: Romy Ebert-Adeikis

Ein Vorwurf: Im Klosterwald seien Bäume mit Spechthöhlen gefällt worden. © Greenpeace/Ursula Hahn

Greenpeace erhebt einen schweren Vorwurf gegenüber des Münchner Forstbetriebs: Schutzkonzepte für Maria Eich seien ignoriert worden. Die Reaktionen:

Planegg ‒ Die Vorwürfe, die Greenpeace gegenüber dem Forstbetrieb München erhebt, wiegen schwer: Man habe bei Arbeiten im Klosterwald Maria Eich „gravierende Abweichungen vom bestehenden Schutzkonzept“ festgestellt. Die Auswahl sowie Anzahl der gefällten Bäume und dass überwiegend Kronenholz im Bestand gelassen wurde, während Stämme entnommen wurden, „deuten darauf hin, dass es sich nicht nur um Pflegemaßnahmen handelt, sondern die Holznutzung priorisiert wurde“, erklärt Sprecherin Marina Gühlke.

Die Arbeiten seien Anfang des Jahres zur Umsetzung des Biodiversitätsprojekt „Eremiten im Klosterwald Maria Eich“ durchgeführt wurden. Dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, hätten Anwohner Greenpeace zugetragen. Vertreter der Organisation seien seit Februar mehrfach im Wald gewesen, sagt Gühlke.



Fällungen in Maria Eich: Forstbetrieb contra Greenpeace

Forstbetriebsleiter Wilhelm Seerieder weist sämtliche Kritik zurück: Von der gefällten Holzmenge wären „mehr als 40 Prozent zur Erhöhung des Totholzanteils auf der Fläche verblieben“. Normal seien fünf bis zehn Prozent. Dass die Quote im Klosterwald so viel höher sei – der Wert des Totholzes liege bei 8000 Euro – zeige, dass die Kritik von Greenpeace „nachweislich unzutreffend und offenkundig abwegig ist“.

Spechthöhlen in einem gefällten Baum. © Greenpeace/Ursula Hahn

Zum Vorwurf, dass auch Eichen mit Spechthöhlen gefällt wurden, sagt der Forstbetriebsleiter: „Bei der Hiebsvorbereitung wurden alle zur Fällung vorgesehenen Bäume sorgfältig im Vier-Augen-Prinzip überprüft.“ Seerieder droht: „Der damit verknüpfte Vorwurf, das der Forstbetrieb München gegen den Artenschutz verstoßen habe, sollte Greenpeace aus Gründen des eigenen Rechtsschutzes tunlichst belegen, was bislang nicht ansatzweise geschehen ist.“



Stattdessen planen die Umweltschützer, das Gebiet noch genauer zu untersuchen. So sei eine Zählung beziehungsweise Vermessung der gefällten Bäume in Vorbereitung. Außerdem ist ein Waldspaziergang geplant. Schon jetzt fordert Greenpeace aber, den Klosterwald als Naturschutzgebiet auszuweisen. In dem Punkt sind sich die Organisation und Seerieder sogar einig: „Die Forderung eines Schutzrahmens für den sogenannten Klosterwald würde der Forstbetrieb unterstützen.“

Spaziergang in Maria Eich Zu einem Spaziergang im Klosterwald lädt Greenpeace am Sonntag, 2. April, ab 12 Uhr ein. Treffpunkt ist am S-Bahnhof Planegg, Ausgang Richtung Klosterkirche Maria Eich. Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings ist eine Anmeldung an presse@greenpeace-muenchen.de notwendig.

