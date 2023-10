Münchner Stadträte wollen Infos zur U6 – die bleiben auch ein Jahr später aus

Von: Romy Ebert-Adeikis

Mit Baustellenführungen und einem Comic informieren die Gemeinde Planegg und die Projekt-Management-Gesellschaft regelmäßig über die Verlängerung der U6. Ihre Kommunikation gegenüber der Münchner Stadtpolitik wird jetzt aber harsch kritisiert. © Romy Ebert-Adeikis

Die Sorge einiger Münchner Stadträte vor einem „Desaster-Projekt“ ist groß, daher möchten sie mit Infos versorgt werden. Doch Planegg beantwortet die Fragen nicht.

Martinsried / München ‒ Dass die Mühlen der Politik und Verwaltung durchaus langsam mahlen, ist gewiss. Wenn der Mehrwert dann aber gleich null geht – so wie jüngst bei einer Anfrage mehrerer Münchner Stadträte zur U6-Verlängerung –, ist Unmut nicht weit.

Doch konkret: Im Oktober 2022 hatten die ÖDP-Stadträte Sonja Haider und Tobias Ruff sowie Dirk Höpner von der München-Liste die Stadtverwaltung Infos zur U6-Verlängerung von Großhadern nach Martinsried beantragt. Unter der Fragestellung „Noch ein Problemprojekt nach dem Stammstrecken-Desaster?“ baten sie um zahlreiche Auskünfte: zum aktuellen Projektstand, dem Kosten- und Zeitplan oder möglichen Verzögerungen durch Altlasten.

Ärger um U6-Verlängerung: München sei vom Bau „nicht betroffen“

Vergangene Woche, also ein Jahr später, bekamen die Lokalpolitiker nun ihre Antwort: „Wir bedauern sehr, die in der Anfrage gestellten Fragen nicht beantworten zu können“, teilt Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel mit.

Der Grund: Die zuständige Projekt-Management-Gesellschaft (PMG) sowie die Gemeinde Planegg sähen keinen Anlass dafür, mit München Informationen zu teilen. „Die Landeshauptstadt München ist von der Verlängerung der U-Bahnlinie 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried in keinster Weise betroffen“, zitiert Dunkel aus einem Schreiben der PMG. „Bauherr und späterer Eigentümer dieses Streckenabschnittes ist die Gemeinde Planegg, die Finanzierung sowohl der Investitionen als auch des gesamten Unterhalts teilen sich die drei Gesellschafter Freistaat Bayern, Landkreis München und Gemeinde.“

Auf weitere Anfragen hätte sich die PMG laut Dunkel gar nicht mehr gemeldet, stattdessen die Gemeinde Planegg selbst: Für München bestehe keine „Gefahr, an einem ‚Problemprojekt‘ beteiligt zu sein. Daher sehen wir eigentlich auch keinen Grund, in dieser Detailtiefe die Fragen zu dem Projekt zu beantworten.“

Ärger um U6-Verlängerung: Stadträte sprachlos

Stadträtin Sonja Haider fehlen zu dieser Antwort „tatsächlich die Worte“, wie die ÖDPlerin gegenüber Hallo zugibt. Es sei „ein bisschen schräg, dass Planegg gar keine Stellung beziehen will“.



Das Münchner Mobilitätsreferat scheint sich hingegen mit der Haltung der Gemeinde arrangiert zu haben. Auf Hallo-Anfrage wiederholt Sprecherin Franziska Hartmann die Argumentation Planeggs. Allerdings: Die Stadt, die Stadtwerke München (SWM) als späterer Betreiber und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) würden in Abstimmungen einbezogen, „soweit der Anschluss an das bestehende System oder Fragen des späteren Betriebs und Nutzerbelange betroffen sind“, sagt Hartmann.



Das bestätigt auch Planeggs Gemeinde-Geschäftsführer Stefan Schaudig: München sei über die Gesellschaftsgremien SWM und MVG indirekt eingebunden. Eine Verweigerung von Informationen sieht er nicht: „Genau das Gegenteil ist der Fall: Von allen Seiten werden die PMG und die Gemeinde für ihre Transparenz und Offenheit in der Beantwortung von Anfragen und Öffentlichkeitsarbeit gelobt.“

Ärger um U6-Verlängerung: Inbetriebnahme weiter 2027 geplant

Zumal es an der Baustelle vorangehe: Sowohl am derzeit anvisierten Zeitplan als auch an der jüngsten Kostenprognose werde festgehalten, teilt Schaudig mit. Heißt: Ab 2027 soll die U6 zum Forschungscampus Martinsried fahren. Die Verlängerung der Linie vom Klinikum Großhadern soll weiterhin 212 Millionen Euro kosten.



ÖDP-Stadträtin Haider zieht aus dem Vorgang vor allem eine Lehre: „Es fehlt an Strukturen, damit die ganze Metropolregion im Bereich Nahverkehr enger zusammenarbeitet. Das ist das größte Manko.“ Es gebe zwar freiwillige Gremien und Institutionen wie den Planungsverband. „Aber die sind nicht entscheidungsbefugt.“

