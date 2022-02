Gräfelfing hat es schon, jetzt will auch Planegg ein Verkehrskonzept – unter Protest der Verwaltung

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Schon jetzt herrscht in der Lena-Christ-Straße in Martinsried Parkdruck, mit der Inbetriebnahme der U-Bahn droht hier eine Verschlimmerung. Da könnte ein Verkehrskonzept gut helfen. © Romy Ebert-Adeikis

Mit der U-Bahn kommt auch der Verkehr nach Planegg, das erwartet der Bürgermeister. Jetzt will er ein Verkehrskonzept entwickeln lassen, doch nicht jeder unterstützt diesen Schritt.

PLANEGG Zur Vorbereitung ihrer jüngsten Sitzung hatten die Gemeinderäte aus Planegg wohl ausreichend Lesestoff. Insgesamt 14 Gutachten und Konzepte aus rund 15 Jahren habe die Gemeindeverwaltung ins interne Informationssystem des Gremiums eingestellt, alle mit Bezug zum Verkehr im Ort, führte Roman Brugger aus. „Deswegen bin ich dagegen, für ein weiteres Konzept Geld auszugeben“, betonte der SPD-Gemeinderat.

Verkehrskonzept für Planegg: Bürgermeister mahnt zu doppelter Kontrolle

Genau das hatte die Fraktion Pro Planegg und Martinsried (PP&M) aber beantragt: ein Gesamtkonzept für 200 000 Euro. „Ja, wir haben für vieles schon Gutachten. Aber sie wurden nicht umgesetzt. Ein Fachbüro könnte die Konzepte nochmal anschauen, zusammenfügen und auf den aktuellen Stand bringen“, argumentierte Antragsteller Peter von Schall-Riaucour.

Mit der ungeklärten Bus-Anbindung an den geplanten U-Bahnhof, der ungebremsten Verkehrsbelastung in der Röntgenstraße oder der drohenden Verkehrszunahme aus Freiham und Germering gebe es in Zukunft genug „Problemfälle“ – allen voran in Martinsried – zu lösen. Es gehe auch darum, den Bürgerinitiativen zu Verkehrsproblemen die Hand zu reichen, so von Schall-Riaucour.

„Gerade jetzt, wo die U-Bahn wirklich kommt, ist es vielleicht sinnvoll, nochmal auf alles draufzuschauen“, bekräftigte Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU).

Verkehrskonzept für Planegg: Bauverwaltung äußert sich skeptisch zum Projekt

Dabei hatte der Rathauschef die Rechnung aber ohne seine Bauverwaltung gemacht, die von Grünen-Gemeinderätin Hannah Betz um eine Einschätzung gebeten wurde. „Ich bin da sehr skeptisch“, wählte Mitarbeiter Andreas Löbe deutliche Worte.

„Wahrscheinlich bekommen wir sehr ähnliche Erkenntnisse wie die, die wir seit 20 Jahren haben. Die Erwartungshaltung sollte nicht zu hoch hängen.“ Unterstützung bekam er von seinen Kolleginnen Martina Argyrakis und Ursula Janson. „So ein Konzept dauert sehr lang. Und dann bekommen sie etwas von einem externen Büro, das vielleicht zwei Mal im Ort war“, gab Janson zu bedenken. In Gräfelfing habe ein solches Gesamtverkehrskonzept eineinhalb Jahre gedauert.

Am Ende stimmten dennoch 13 zu 8 Gemeinderäten dafür, ein Gesamtgutachten anzugehen. Dafür soll die Verwaltung nun ein passendes Fachbüro ausfindig machen.

Erste Ergebnisse Nach fast zwei Jahren Bestandsaufnahme in Gräfelfing wurden nun erste Ergebnisse eines Verkehrskonzepts vorgestellt. Fest steht: Problemstellen sind die Bahnhof-, Pasinger und Würmtalstraße sowie die Kreuzung am „Kleinhaderner Weg“. Aber es gibt auch konkrete Verbesserungsideen – wie „Mobilitäts-Hubs“, an denen alternative Mobilitätsformen angeboten werden. Am Mittwoch, 9. Februar, erarbeitet der Gemeinderat in einer Sondersitzungen Leitlinien für den Verkehr im Ort. Das gesamte Gutachten gibt es zu lesen unter www.graefelfing.de/gesamtverkehrskonzept.

Quelle: www.hallo-muenchen.de