Sieben Wochen lang keine öffentliche Sitzung in Planegg – zum Unmut einiger Gemeinderäte

Eine öffentliche Sitzung im Rathaus Planegg gab es zuletzt Anfang Oktober. © Romy Ebert-Adeikis

Der Gemeinderat Planegg sorgt derzeit für große Verwunderung. Alle Gemeinderatsitzungen der letzten Wochen fanden im Geheimen statt - was für Ärger sorgt:

Planegg ‒ Die Bestellung eines neuen Datenschutzexperten oder das weitere Vorgehen in Sachen MVG-Rad: Über diese Themen debattiert der Gemeinderat Planegg in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 30. November. Mit nur vier inhaltlichen Punkten ist die Tagesordnung verhältnismäßig kurz – insbesondere, da es seit Anfang Oktober keine öffentliche Gemeinderats- oder Ausschusssitzung gegeben hat. Bereits geplante Treffen wurden von der Verwaltung abgesagt.

„Das liegt daran, dass es im Moment keine durch Gremien zu entscheidenden Themen gibt“, teilt Gemeinde-Sprecherin Kiki Xander auf Anfrage mit. Sobald für eines der Projekte, an denen die Verwaltung arbeite, ein Beschluss notwendig sei, „werden dazu auch die entsprechenden Sitzungen stattfinden“. Das entspricht so auch der Geschäftsordnung der Gemeinde.

Verwunderung über langes Aussetzen der öffentlichen Sitzungen

Bei einigen Gemeinderäten sorgt die lange „Sitzungspause“ für Verwunderung. „Ich persönlich sehe schon Themen, über die man sprechen sollte“, sagt Cornelia David (Freie Wähler Dynamische) gegenüber Hallo. Ihr liegt insbesondere die Situation der Planegger Polizei am Herzen, in deren Inspektion im September mit Blei und Legionellen belastetes Wasser festgestellt wurde. „Wir Gemeinderäte haben das aus der Zeitung erfahren, obwohl die Gemeinde Eigentümer des Gebäudes ist“, ärgert sich David.

Einige Gemeinderäte wundert das, da es genug Themen zu behandeln gäbe – etwa die Probleme der Planegger Polizeiinspektion mit der Wasserversorgung. © lf

Eine Anfrage an die Verwaltung, ob weitere gemeindliche Immobilien in der Nähe wie das Familienzentrum oder die Grundschule ebenfalls betroffen sind, sei bisher „nur teilweise“ beantwortet worden. Die Möglichkeit, in einer Sitzung öffentlich nachzuhaken, gab es nicht. „Dabei denke ich schon, dass eine Aussage dazu im Interesse der Bevölkerung ist“, betont die Ärztin.

Auch Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21) ist unzufrieden: Sie vermutet, dass es in diesem Jahr keine Debatte mehr über eine Neuplanung der Verkehrsführung an der Martinsrieder Röntgenstraße geben wird. Bei der Entscheidung gegen die Ortsumfahrung habe sich der Gemeinderat aber genau das als Selbstverpflichtung auferlegt.

Bürger tappen im Dunklen

Für Peter von Schall-Riaucour (Pro Planegg & Martinsried) ist die Außenwirkung schwierig, zumal es in den vergangenen Wochen fünf nicht öffentliche Treffen gegeben habe. Zwar sei rechtlich vorgeschrieben, dass etwa Personal- oder Vertragsangelegenheiten nur im Kreise des Gemeinderats diskutiert werden. „Aber generell würde ich mir mehr öffentliche Sitzungen wünschen.“ Zumal ihn zuletzt mehrere Planegger gefragt hätten, was die Gemeinde aktuell tut. „Es passiert viel, aber die Bürger bekommen es nicht mit.“

Doch nicht alle Gemeinderäte sehen ein prinzipielles Problem: „Auch wenn noch Anträge vorliegen, ist es ja richtig, dass diese erst bearbeitet werden, wenn die Verwaltung dazu gekommen ist, sich eine Meinung dazu zu bilden“, betont SPD-Fraktionssprecher Felix Kempf.

