Fraktion PP&M stellt Antrag für ukrainische Partnerkommune – notfalls zulasten eines anderen Austauschs

Die Bahnunterführung am Ortseingang präsentiert die Partnergemeinden von Planegg (v.li.): Bärenstein in Sachsen, Meylan in Südfrankreich und Klausen in Südtirol. Ein Emblem der vierten Kommune – Didcot in England – fehlt. © Romy Ebert-Adeikis

Das Bündnis PP&M wünscht sich für Planegg eine ukrainische Partnergemeinde, zur Not auf Kosten einer anderer. Wie der Vorschlag aufgenommen wurde...

Planegg ‒ In wenigen Tagen jährt sich die Invasion Russlands in der Ukraine zum ersten Mal. Den Jahrestag am 24. Februar hat die Planegger Gemeinderatsfraktion Pro Planegg & Martinsried (PP&M) zum Anlass genommen, zu beantragen, dass die Gemeinde eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Kommune prüfen soll.

„Neben der Lieferung von unterstützendem Material durch die Bundesrepublik Deutschland und ihrer Verbündeten erscheint es uns angemessen, auch in anderen Bereichen und kleineren Dimensionen die Solidarität mit dem Land zu zeigen“, heißt es in dem Antrag der Fraktion. Neben dem originären Gedanken einer kommunalen Partnerschaft könne dies auch ein Symbol für die nähere Anbindung der Ukraine an Europa sein.



Bisher hat Planegg vier Partnergemeinden. Die älteste Zusammenarbeit – immerhin 35 Jahre – besteht mit Meylan in Südfrankreich. Zudem gibt es Verbindungen nach Bärenstein in Sachsen (seit 1992), Klausen in Südtirol (2006) und Didcot in England (2013). „Sollte eine weitere Städtepartnerschaft die Kapazitäten der Gemeinde Planegg überfordern, soll die Verwaltung eine nicht so aktive bestehende Städtepartnerschaft auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls stilllegen“, schlagen die Antragsteller vor und haben dabei Didcot im Blick. „Die Bindung ist nicht so intensiv“, sagt Gemeinderat Peter von Schall-Riaucour. Im Idealfall sollen aber alle Partnerschaften bleiben.

Ukrainische Partnergemeinde für Planegg: Konsulat hat Interesse

Federführend organisiert wird der kommunale Austausch von der Geschäftsführung der Gemeinde. Dort sieht man aber bei den Kapazitäten eher kein Problem: „Eine Städtepartnerschaft kann und sollte nicht einfach beendet werden, weil zeitweilig weniger Aktionen stattfinden“, teilt Sprecherin Kiki Xander auf Hallo-Anfrage mit. „Wenn nichts stattfindet, kostet es auch niemanden etwas und es wird keine Arbeitszeit gebunden.“ Skeptisch ist die Gemeindeverwaltung eher bei einer ganz anderen Frage: „Ob für die Ukraine in der derzeitigen Situation oder nach Beendigung des Kriegsgeschehens eine Städtepartnerschaft mit einer deutschen Kommune Priorität hat, ist zu diskutieren“, sagt Xander.

Aus dem Generalkonsulat der Ukraine in München sind andere Töne zu vernehmen: „Wir haben ein großes Interesse an einer Partnerschaft mit Planegg“, erklärt Konsul Taras Kulaiets gegenüber Hallo. Man sei gern bereit, die Augen nach einer von der Größe her passenden ukrainischen Kommune offenzuhalten.

Erst mal muss aber der Planegger Gemeinderat entscheiden, ob er eine solche Partnerschaft überhaupt möchte. Laut Xander wird dem Gremium der Antrag innerhalb der zulässigen Fristen – spätestens drei Monate nach Eingang – zur Debatte vorgelegt. Das wäre Ende April.

