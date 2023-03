Nachwuchs-Ehrung und Botschafterin für Planegger Umweltauszeichnung

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Botschafterin Astrid Pfeiffer, Grafiker Andreas Rintzner und Initiator Peter von Schall-Riaucour wollen den Planegger Umweltpreis mehr in den Köpfen der Bürger verankern. © Romy Ebert-Adeikis

Der Planegger Umweltpreis wird dieses Jahr zum dritten Mal vergeben. Die Aktion soll vor allem unter Erwachsenen bekannter beworben werden. Was dazu geplant ist:

Planegg ‒ Zum mittlerweile dritten Mal wird heuer der Planegger Umweltpreis für nachhaltige Projekte zum Wohle der Gemeinde vergeben – mit signifikanten Änderungen. Erstmals wird ein eigener Kinder- und Jugendpreis verliehen. „Für die Jury war es in den vergangenen Jahren schwierig, die Einsendungen von Kindern und Erwachsenen zu vergleichen“, sagt Initiator Peter von Schall-Riaucour.

Planegger Umweltpreis: Eigene Homepage soll Bekanntheit steigern

Zudem hatten sich 2022 vorrangig Schulen und Kitas beworben. Wie groß der Anteil am Preisgeld von heuer insgesamt 7500 Euro für den Nachwuchs ausfällt, wird am Ende die Jury entscheiden. In dieser sind heuer alle politischen Fraktionen des Planegger Gemeinderats vertreten.

Um die Auszeichnung auch bei den Erwachsenen präsenter zu machen, bekommt sie jetzt eine eigene Homepage. Außerdem fungiert die Planeggerin Astrid Pfeiffer als Botschafterin. „Es gibt noch großes Potenzial. Viele trauen sich bisher eventuell noch nicht“, glaubt die Umweltschützerin von der Ortsgruppe des Bund Naturschutz und dem Grünzug-Netzwerk Würmtal. „Vielleicht brauchen die Planegger einfach mehr Tipps, was man alles auf die Beine stellen kann.“ Dafür steht Pfeiffer als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

So kann man sich bewerben Bis Dienstag, 31. Oktober, können sich Planegger Bürger, Vereine, Schülergruppen und Co. für den Umweltpreis bewerben. Die Unterlagen mit Kontaktdaten und Projektbeschreibung können beim Rathaus, Pasinger Straße 8, per Post oder per E-Mail an gemeinde@planegg.de eingereicht werden. Alle Infos zu Voraussetzungen und Bewerbung gibt es ab Samstag, 1. April, auch im Internet unter www.planeggerumweltpreis.de.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.