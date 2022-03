Volkshochschule mit neuer Chefin - Julika Bake folgt auf Veronika Wagner

Wechsel an der Vhs-Spitze (v.l.): Nach neun Jahren übergibt Veronika Wagner die Führung an Julika Bake. Vize-Chefin Karola Albrecht und Vorstand Klaus Tonte freuen sich auf die Zusammenarbeit. © Oliver Puls

An der zweitgrößten Volkshochschule Bayerns in Planegg gibt es eine neue Leiterin: Julika Bake folgt auf Veronika Wagner. Was die Beiden besonders herausgefordert hat, erzählen sie hier...

PLANEGG Eines haben beide gemeinsam: Sie lieben Schweden. Nach neun Jahren als Geschäftsführerin der Volkshochschule (Vhs) im Würmtal übergibt Veronika Wagner ihr Amt an Julika Bake. Die 40-jährige Sozialwissenschaftlerin hat unter anderem in Schweden Friedens- und Konfliktforschung studiert.

„Wir gehen im Guten auseinander“, sagt Veronika Wagner zum Ende ihrer Zeit bei der zweitgrößten Vhs in Bayern. Vor der Corona-Pandemie koordinierte Wagner hier durchschnittlich 900 Kurse pro Semester und rund 12 000 Teilnehmer im Jahr. Im aktuellen Frühjahr- und Sommersemester sind es knapp 700 Veranstaltungen.

Neue Leiterin der Vhs Planegg: Einarbeitung zwischen Online- und Präsenzunterricht

„In der Pandemie war das eine echte Herausforderung, alles auf online umzustellen“, schildert sie. Zumal die Vhs „gerade von der Präsenz lebt“, also vom sich Treffen und miteinander Lernen. „Die vergangenen zwei Jahre wären nicht möglich gewesen, wenn wir alle nicht so gut zusammengearbeitet hätten.“

Der Wechsel von Online-Unterricht und Präsenzveranstaltung ist in Bakes Einarbeitungszeit ebenso gefallen. Aktuell organisiert sie gemeinsam mit Stellvertreterin Karola Albrecht Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine. „Der erste Kurs, den wir angeboten haben, war nach einem Tag komplett belegt“, sagt Vhs-Vorstand Klaus Tonte. Auch um den Sprachkurs herum muss viel geklärt werden: Wer ist für die Finanzierung zuständig? Gibt es eine Kinderbetreuung?

Neue Leiterin der Vhs Planegg: Geregelte Arbeitszeiten gib es im Moment nicht

Einen geregelten Arbeitstag von 8 bis 17 Uhr hat Bake daher im Moment nicht. „Das war mir aber klar“, sagt die 40-Jährige, die zuvor sechs Jahre lang in Josefsthal bei Schliersee am Studienzentrum der evangelischen Jugendarbeitet gearbeitet hat. Vorher beschäftigte sich Bake an der Uni Augsburg mit Konfliktforschung.

Ihr Weg nach Planegg war ganz einfach: „Ich habe eine Stellenanzeige gelesen“, sagt sie. Die Volkshochschule im Würmtal liege ihr am Herzen: „Das ist doch eine wunderbare Institution.“

Und auch Veronika Wagner bleibt ihrer Vhs weiterhin treu: als Lernende. Sie hat einen Schwedisch-Kurs belegt.

Oliver Puls

