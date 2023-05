Gemeinderat Planegg muss nun doch über Abkehr vom Würmpark debattieren

Stopp für Baukonzept am Ufer

+ © Romy Ebert-Adeikis Pralles Grün in der Tandlerschlucht in Planegg: 1975 gab es die Vision, das Areal zwischen Bräuhaus- und Pasinger Straße zum Würmpark umzugestalten. Das steht jetzt auf der Kippe. © Romy Ebert-Adeikis

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Romy Ebert-Adeikis schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Was vor beinahe 50 Jahren beschlossen wurde steht heute auf der Kippe. Die Vision eines Planegger Würmparks muss im Gemeinderat diskutiert werden...

Planegg ‒ Eine grüne Oase im Ort, ähnlich dem Gräfelfinger Anger: Diese Vision hatte 1975 der Planegger Gemeinderat, als er das Areal zwischen Bräuhaus- und Pasinger Straße als Grünfläche deklarierte. Immer, wenn eines der dort bereits bestehenden Gebäude verkauft würde, sollte die Gemeinde zuschlagen – und den Bereich langfristig in einen Würmpark umwandeln. Fast 50 Jahre später rüttelt Planegg nun an der Vision.

Bereits 2020 hatte die Fraktion Bündnis90/Grüne beantragt, den betroffenen Bebauungsplan Nummer 16 zu überarbeiten und ein Baurecht an den Straßen zumindest nicht mehr auszuschließen. So solle „dem Bedarf nach Wohnraum Rechnung getragen werden“. Ein erstes Konzept wurde jüngst im Ausschuss für Bauleitplanung vorgestellt – und mit sieben zu zwei Stimmen auch angenommen.



Debatte um Würmpark: Entscheidung in Unkenntnis

„Ich denke, dass ein großer Teil der Gemeinderäte in Unkenntnis der eigentlichen Vision entschieden hat“, meint Angelika Lawo (Grüne Gruppe 21), die gegen den Beschluss gestimmt hatte. Die Idee von 1975 sei in den Vorbereitungsunterlagen und der Sitzung nicht ausreichend gewürdigt worden. Zudem hätten Informationen – etwa welche Grundstücke bereits der Gemeinde gehören – gefehlt.



+ Angelika Lawo © privat

Darum soll das Thema noch einmal im Gemeinderat debattiert werden. Einen entsprechenden Nachprüfungsantrag hat die Grüne Gruppe 21 jetzt zusammen mit den Fraktionen der SPD, Pro Planegg & Martinsried und der Gemeinderätin Cornelia David (Freie Wähler Dynamische) eingereicht. „Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit im Vorfeld der Sitzung und der weitreichenden Auswirkungen für die Planegger Ortsmitte sind wir der Ansicht, dass dieses Thema im Gemeinderat besprochen und entschieden werden sollte“, teilte Felix Kempf für die SPD-Fraktion mit.

Angelika Lawo und Peter von Schall-Riaucour (PP&M) erhoffen sich sogar, dass der Gemeinderat den Beschluss kippt. „Das wäre gegenüber der Bevölkerung, gerade in Zeiten von Klimaerwärmung, Hitze und Trockenheit, der einzig richtige Weg.“ Zumal mit dem baufälligen und leerstehenden Gebäude an der Bräuhausstraße 12, das in Gemeindehand ist, ein neuer Zugang zur Würm „zum Greifen nah sei“, betont Lawo.



Debatte um Würmpark: Nafziger sieht Utopie

Der Nachprüfungsantrag muss innerhalb von drei Monaten debattiert werden. „Wir werden sehen, wann wir es einrichten können“, erklärt Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) auf Hallo-Anfrage. Bis dahin ruhe der weitere Planungsprozess.

Den Vorwurf, der Gemeinderat sei schlecht informiert worden, weist der Rathauschef „komplett zurück“. Sowohl 2020 als auch bei einer Klausurtagung im Oktober 2022 sei es um das Thema gegangen. Nafziger selbst spricht sich für das neue Konzept aus. „Dass hier durchgängiges Grün geschaffen wird, ist utopisch. Dafür ist in den vergangenen 50 Jahren zu wenig passiert.“ Planegg brauche Wohnraum.



Für die Bräuhausstraße 12 sieht das Konzept drei Wohneinheiten vor. Angesichts dessen fragt sich Lawo: „Soll man dafür die Vision eines Würmparks über den Haufen werfen?“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.