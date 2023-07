TSV Neuried wird Stützpunkt für Parkinson-Sportinitiative

Von: Romy Ebert-Adeikis

Parkinson-Betroffene treten im Tischtennis auch bei internationalen Wettkämpfen, wie hier den German Open, gegeneinander an. © dpa/Malte Krudewig

Der TSV Neuried nimmt Parkinson-Betroffene an die Hand und ist nun Teil des „PingPongParkinson“-Programms. Was das Projekt auszeichnet, wie es in München ausschaut:

Neuried / München ‒ Schnelligkeit und motorisches Geschick zeichnen Tischtennis aus. Genau diese Eigenschaften gehen bei Menschen mit einer Parkinson-Erkrankung aber oft schleichend verloren. Dem will der Verein „PingPongParkinson“ (PPP) etwas entgegensetzen: „Die fortschreitende Verschlechterung der Symptome kann durch Tischtennis als physikalische Therapie verlangsamt werden“, schreibt die bundesweit aktive Initiative, die jetzt auch ins Würmtal kommt. Am Donnerstag, 20. Juli, wird der TSV Neuried offizieller PPP-Stützpunkt.

„Sportliche Betätigung ist in jedem Alter essenziell und die nachweislich positiven Auswirkungen auf den körperlichen und mentalen Gesundheitszustand sind enorm“, erklärt Martina Quirling vom TSV Neuried die Kooperation. Viele Parkinson-Betroffene würden sich wegen ihrer Krankheit selbst sozial isolieren. Dem soll PPP entgegenwirken.



PingPongParkinson in Neuried: Keine Extrabehandlung, aber Spaß und Spiel im Vordergrund

Darum werden die Spieler beim TSV Neuried ins normale Tischtennis-Training integriert. „Es wird keine Extrabehandlung geben“, betont Abteilungsleiter Günter Heß. Nur am Start-Tag des Angebots wird neben offiziellen Vertretern von PPP auch ein spezieller Trainer vor Ort sein. „Wir hoffen, dass wir durch die Initiative ein paar Spieler dazugewinnen können“, sagt Heß.

In München gibt es bereits zwei PPP-Stützpunkte. Einer davon ist der TSV Maccabi. „Wir sind seit gut einem Jahr dabei“, sagt Betreuer Ernst Hillenkamp. Zwar sei der Start etwas holprig gewesen, inzwischen kämen aber jeden Montag und Mittwoch sechs Parkinson-Patienten in die Turnhalle am St.-Jakobs-Platz. „Bei uns steht der Spaß an Bewegung im Vordergrund, deswegen spielen wir meistens“, erklärt der Forstenrieder. Er selbst hat aber auch schon an internationalen Wettkämpfen wie den PPP-German Open teilgenommen.

Start von PPP Los geht „PingPongParkinson“ in Neuried am Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr in der TSV-Turnhalle, Am Sportpark 8. Mehr Infos gibt es per E-Mail an info@tsv-neuried.de.

