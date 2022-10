Fünf Millionen Euro will Gräfelfing 2023 in den Straßenbau investieren

Von: Marie-Julie Hlawica

Teilen

Die Kreuzung Pasinger Straße/Kleinhaderner Weg/Lochhamer Straße soll seit Jahren entschärft werden. Für 2023 ist das nun vorgesehen – konkrete Pläne fehlen aber noch. © Romy Ebert-Adeikis

Mehrere Sanierungen an Problemzonen auf Gräfelfings Straßen sollen 2023 durchgeführt werden. Gefährliche Kreuzungen sollen so entschärft werden.

GRÄFELFING Für die Verkehrssicherheit greift Gräfelfing tief in die Tasche. Der Bauausschuss beschloss für 2023 umfangreiche Sanierungen im Ortsgebiet – auch an neuralgischen Punkten. So muss die Bahnhofstraße Ost überarbeitet werden: Dabei sollen nicht nur Schäden am Fahrbahnbelag ausgebessert, sondern auch optisch auffällige Markierungen für Einfahrten von Radfahrern angebracht werden. Zusätzlich werden – bei veranschlagten 1,19 Millionen Euro – Rohre für eine potenzielle Glasfaser- und Fernwärmeversorgung angelegt.

Steigerung der Verkehrssicherheit in Gräfelfing: Das wird geplant

In der Heitmeiersiedlung (Arnpeck-, Bruckner- und Richard-Strauss-Straße) ist für geschätzt 790 000 Euro die Verlegung von Bordsteinen und die Anpassung der Entwässerung vonnöten. Für etwa 250 000 Euro soll mit der Straßensanierung „An der Würmleiten“ künftig auch eine geordnete Parksituation geschaffen werden. Dazu kommt der letzte Bauabschnitt der Rottenbucher Straße für 950 000 Euro. Im Lochhamer Gewerbegebiet entsteht für gut 1,1 Millionen Euro ein neuer Gehweg entlang des Autobahnzubringers. Die desolate Parksituation und Entwässerung am „Kirchenhölzl“ wird dabei mit angegangen.



Auch die Gefahrenkreuzung Pasinger Straße/Kleinhaderner Weg steht für 2023 auf der Agenda. Wie diese konkret entschärft werden soll, stellt das Ingenieurbüro Dost voraussichtlich im November vor. Vorab sind hier Fahrrad-Aufstellflächen an der Ampelanlage und eine sichere Radwegführung entlang der Lochhamer Straße geplant. Erste Schätzungen gehen von 650 000 Euro Gesamtkosten aus.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.