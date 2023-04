Brutaler Überfall auf Touristen in München ‒ Mann verliert Zahn und Bewusstsein bei Attacke am Hauptbahnhof

Von: Jonas Hönle

Teilen

Nach einem Überfall auf einen Touristen am Hauptbahnhof München sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Nach einer Attacke am Hauptbahnhof München auf einen Touristen durch zwei Männer sucht die Polizei Zeugen. Das Opfer lag mehrere Tage im Krankenhaus.

München ‒ Unbekannte Täter überfielen in München einen Touristen aus Italien und schlugen ihm dabei einen Zahn aus. Nach der Attacke wurde der Mann bewusstlos und musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden.

Überfall am Hautbahnhof München - Tourist verliert Zahn und Bewusstsein nach Attacke

Der 57-Jährige befand sich am Sonntag, den 26. März, auf Durchreise in der bayerischen Landeshauptstadt, berichtet die Polizei. Bei seinem Zwischenstopp sprachen ihn in der Nähe des Hauptbahnhofs zwei unbekannte Männer an.

Die Täter entriss dem Italiener im Anschluss seine Umhängetasche mit Gewalt, wobei sie dem Mann den Zahn ausschlugen. Anschließend flohen die Angreifer mit Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde der 57-Jährige aufgrund einer akuten Erkrankung nach der Tat bewusstlos.

Nachdem er mehrere Tage in einem Krankenhaus behandelt wurde, erstattete er nach seiner Entlassung Anzeige.

Das Kommissariat für Raubdelikte der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung und sucht Zeugen

Die Täter werden laut Polizei München wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,74 m groß, orientalisches Aussehen, ohne Brille

Täter 2: Männlich, etwas kleiner als Täter 1

Zeugenaufruf Wer hat am Sonntag, 26.03.2023, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, im Innenstadtbereich, vor allem im Bereich des Hauptbahnhofes München, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unstimmigkeiten zwischen einem Kunden und einer Imbiss-Verkäuferin haben in einem Imbissladen im Münchner Hauptbahnhof zu einem Angriff auf das Verkaufspersonal geführt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.