Großer Feuerwehr-Einsatz in München wegen Zimmerbrand in Hochhaus

Feuerwehr-Einsatz wegen Zimmerbrand im elften Stock eines Hochhauses in München. © Berufsfeuerwehr München

Im elften Stock eines Münchner Hochhauses kam es zu einem Feuer in einer Küche. Die Feuerwehr rückte zum großen Einsatz nach Bogenhausen aus.

München / Bogenhausen ‒ Wegen einem Zimmerbrand in einem Hochhaus rückte die Münchner Feuerwehr zum Einsatz nach Bogenhausen aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Zimmerbrand in Münchner Hochhaus - Feuerwehr-Einsatz in Bogenhausen

Das Feuer wurde am Freitagabend im elften Stock eines Hochhauses an der Freischützstraße gemeldet. Laut Feuerwehr bedeuten solche Einsätze lange Wege bis zum Brandherd, ein Gebäude mit vielen Bewohnern und unter Umständen Verletzte, die nach unten transportiert werden müssen. Deshalb wurden gleich viele Einsatzkräfte zu dem Zimmerbrand beordert.

Vor Ort konnte die Feuerwehr keinen Rauch von außen wahrnehmen. Ein Stoßtrupp ging in den elften Stock und konnte den Brand nach dem Öffnen der Wohnungstür in der Küche ausmachen. Die Feuerwehrler konnten die brennende Küchenzeile dann schnell löschen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Feuer in Küche im elften Stock

Weitere Kräfte kontrollierten die darüberliegenden Stockwerke 12-18 auf eine Verrauchung und eventuell gefährdete Personen. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Mit einem Hochleistungslüfter wurde anschließend die Wohnung entraucht.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes ermittelt die Polizei.

Die Feuerwehr rückte zu einer Wohnung aus, in der eine Spülmaschine in Brand geraten war. Aufgrund der Reaktion des Ehepaar beschränkte sich der Schaden auf die Küche.

