Zweite Ideenwerkstatt

Von: Thomas Fischer

Teilen

Zur Parkmeile Trudering-Neuperlach findet jetzt die zweite Ideenwerkstatt statt. © fit

Welche Aktionen soll es in diesem Sommer an der Parkmeile Trudering-Neuperlach geben?

Um die bei einer ersten digitalen Veranstaltung im April gesammelten Vorschläge zu konkretisieren, auszubauen und zu ergänzen, lädt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung am Montag, 16. Mai, um 18 Uhr zur zweiten Ideenwerkstatt ein. Diesmal treffen sich die Parkmeilen-Macher in Präsenz vor Ort bei der Freiwilligen Feuerwehr Waldperlach, Im Gefilde 4.

Eingeladen sind alle Interessierten – natürlich auch die, die bei der ersten Veranstaltung nicht dabei sein konnten. Es wird darum gebeten, Anmeldungen und mögliche Projektideen vorab per E-Mail an parkmeilen-aktionen@studio-stadt-region.de zu senden. Geplant sind temporäre Angebote an geeigneten Orten der Parkmeile, die über fünf Kilometer am östlichen Stadtrand zwischen den Landschaftsparks Riem und Hachinger Tal verläuft. Denkbar sind eine Freiluftausstellung, Imker-Workshops, gemeinsame Naturerfahrungen und vieles mehr.

Die geplanten Aktionen sind als Pilotprojekt Teil des Programms „Post-Corona-Stadt“, das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gefördert wird. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Projekt erhalten Interessierte unter stadt.muenchen.de/infos/parkmeilen-muenchen. Es besteht die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske.