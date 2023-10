Halloween in München: Polizei erklärt, wie der heutige Abend und die Nacht bestritten werden

Von: Sabrina Proske

In den vergangenen Jahren kam es an Halloween vereinzelt zu bösen Streichen. Damit diese im Rahmen des Legalen bleiben, ruft die Polizei zur Mäßigung auf.

München - Heute Abend heißt es wieder „Süßes sonst gibt’s Saures“, wenn schaurig-schön kostümierte Kinder und Jugendliche als Zombies, Vampire oder Hexen die Münchner Straßen unsicher machen.

Halloween ist am 31.10.2023, dann heißt es wieder „Süßes sonst gibt´s Saures“ © imago

Keine Straftaten an Halloween: Vermeintlich harmlose Streiche können Straftaten sein

Damit die Nacht ruhig verläuft, warnt die Münchner Polizei vorsorglich: Straftaten werden auch in der Halloween-Nacht geahndet, heißt es vom Hauptpräsidium München. Darunter fällt das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern oder das Beschmieren von Hauswänden und Verkehrsschildern. „Dabei werden Personen gefährdet bzw. das Eigentum von anderen geschädigt.“ so der Pressebericht der Polizei. Klingelstreich, Erschrecken, Konfetti im Briefkasten: Welche Streiche sind an Halloween erlaubt, welche nicht?

Münchner Polizei an Halloween mit angemessenen Kräfteansatz unterwegs

Die Polizei stufe diesen Tag jedoch nicht als Gefahr ein, denn belastbare Zahlen, die belegen würden, dass es an diesem Tag zu einer Häufung von Straftaten kommt, gebe es nicht, erklärt Polizeihauptkommissar Christian Drexler gegenüber unserer Redaktion. Die Polizei wird daher heute Abend mit einem „angemessenen Kräfteansatz unterwegs sein und im Stadt sowie Landkreis präsent für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sorgen.“ so Drexler.

Polizei hat keine Einwände gegen gemäßigtes Feiern

Mit der Warnung soll den Süßigkeiten-Jägern jedoch nicht der Spaß verdorben werden. Solange keine Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begangen werden und keine Gefahrensituationen entstehen, habe die Münchner Polizei auch keine Einwände gegen Halloween, teilt die Münchner Polizei mit.

Passend zum Halloween-Fest bietet das Transportunternehmen Uber seinen Gästen einen neuen Service: In Hamburg und München gibt es nun „Halloween“-Fahrten.

