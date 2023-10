Palästina-Demo in München startet trotz Verbot: Demonstranten prallen auf massives Polizei-Aufgebot

Von: Nadja Hoffmann, Elisa Buhrke, Lucas Sauter Orengo, Andreas Thieme

Die Terrorgruppe Hamas hat heute weltweit zu Gewalt gegen Jüdinnen und Juden aufgerufen. Aktuell läuft eine verbotene Demo am Odeonsplatz. Alle Ereignisse in unserem Newsticker.

17.55 Uhr: Sprechchöre skandieren für ein freies Palästina, umzingelt von Polizisten. Es sind sicher mehr Polizisten als Protestierende, aber die Stimmung ist extrem aufgeheizt. Demonstranten und Einsatzkräfte geraten jetzt aneinander. Es wird gebrüllt.

17.20 Uhr: Es wird lauter am Odeonsplatz. Polizei-Hundertschaften kesseln eine größere Gruppe von Demonstranten ein. Insgesamt rund 350 Polizisten sind am Odeonsplatz und am Stachus im Einsatz.

Es wird voller und lauter bei der verbotenen Palästina-Demo am Odeonsplatz: Eine Gruppe Demonstrierender wird von der Polizei eingekreist. © Nadja Hoffmann

16.53 Uhr: Hier ist Eskalation vorprogrammiert. Trotz des Demo-Verbots durch die Stadt München ruft der Veranstalter zur Teilnahme auf. Die Kundgebung „Palästina spricht“ soll in diesen Minuten laut Aufruf auf dem Odeonsplatz stattfinden. Ein massives Polizeiaufgebot erwartet die Demonstranten vor Ort.

Ein aktueller Einblick vom Odeonsplatz. Eine Frau mit Palästina-Flagge wird sofort von Einsatzkräften umzingelt. © Nadja Hoffmann

Update, 13. Oktober, 14.29 Uhr: Auf seinem Instagram-Profil hatte der Veranstalter der pro-palästinensischen Demo angekündigt, gegen das für die heutige Versammlung ausgesprochene Verbot klagen zu wollen. Bisher ist er damit offenbar noch nicht weit gekommen. Ein Anruf unserer Redaktion beim zuständigen Verwaltungsgericht ergibt: Es liegt bisher kein Antrag des Demonstrationsveranstalters „Palästina spricht“ vor.

Update, 13. Oktober, 14.29 Uhr: Wie die Polizei München gegenüber unserer Redaktion mitteilt, werden am Nachmittag verstärkt Einsatzkräfte an neuralgischen Plätzen der Stadt zugange sein. Die Lage sei aktuell allerdings weiter ruhig.

Indes teilte der Veranstalter der untersagten Demo auf seinem Instagram-Account mit, dass er gegen das Verbot klagen werde. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts steht noch aus.

Update, 13. Oktober, 13.11 Uhr: Die Stadt München hat eine für Freitagabend geplante pro-palästinensische Versammlung untersagt. Auch für eine am Samstag auf dem Marienplatz angezeigte pro-palästinensische Versammlung bereite man eine Untersagung vor, teilte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) am Freitag mit.

Stadt München untersagt pro-palästinensische Versammlung - Polizei „vorbereitet“

OB Dieter Reiter (SPD) hatte am Donnerstagabend bei einer Solidaritätskundgebung vor der Münchner Ohel-Jakob-Synagoge bereits angekündigt, pro-palästinensische Demonstrationen in der Stadt künftig verbieten zu wollen. Bei einer solchen Demonstration am Montag in München sind nach Angaben der Stadt „mehrfach antisemitische Äußerungen gefallen und solche Äußerungen, die auch als Billigung der Terrorangriffe gewertet werden könnten“. Es seien Strafverfahren wegen einer Beleidigung und einer Volksverhetzung zum Nachteil der jüdischen Bevölkerung eingeleitet worden.

Hamas ruft heute zu Angriffen auf jüdisches Leben auf – Stadt München untersagt pro-palästinensische Versammlung

Für das nun erfolgte Verbot verweist die Stadt auf diese Versammlung und eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit. OB Reiter teilte dazu mit: „Ich bedanke mich beim KVR dafür, dass ab sofort klar ist, dass wir in München solche Demos untersagen werden. Hetze gegen Israel, gegen Jüdinnen und Juden oder Aufrufe zu Gewalt gegen unsere jüdischen Bürgerinnen oder jüdischen Einrichtungen werden wir nicht dulden.“ Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärte die Polizei München am Mittag, dass man „vorbereitet“ sei, allerdings sei die Lage bisher ruhig.

Erstmeldung vom 13. Oktober

München - Die Terrororganisation Hamas hat am Freitag, 13. Oktober, weltweit zu Angriffen auf jüdisches Leben aufgerufen. Derweil hat die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München ihren Mitgliedern empfohlen, sich unauffällig zu verhalten und öffentlich keine israelischen oder jüdischen Symbole zu zeigen. Am Abend soll in der Landeshauptstadt um 17 Uhr zudem eine pro-palästinensische Demo auf dem Odeonsplatz stattfinden – Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kündigte gestern jedoch an, solche Kundgebungen zukünftig verbieten zu wollen. Unsere Redaktion hat bei der Polizei München und beim bayerischen Innenministerium nachgefragt, welche Vorkehrungen sie für den heutigen Tag treffen.

Polizei München reagiert auf Gewaltaufruf der Hamas: „Wir sind vorbereitet“

„Wir haben bislang keine Kenntnisse zu konkreten Gefährdungssituationen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Freitagmorgen. Daher seien bisher auch keine außergewöhnlichen Einsatzkonstellationen geplant. „Wir sind jedoch vorbereitet“, auch auf mögliche Ausschreitungen bei der für heute Abend angekündigten Pro-Palästina-Demo. Wie viele Einsatzkräfte letztendlich zu der Aktion entsandt würden, entscheide man in Absprache mit dem KVR. Dies hänge auch davon ab, ob die Demonstration nach dem von OB Reiter angedeuteten Verbot überhaupt noch offiziell stattfinden dürfe. Zu dem Protest aufgerufen hatte die Gruppe „Palästina spricht“, unter anderem über Instagram.

Innenministerium Bayern ruft Polizei und Bevölkerung zu Wachsamkeit auf

Auf Anfrage teilt auch das bayerische Innenministerium mit, dass sämtliche Polizeipräsidien in Bayern darauf sensibilisiert seien, Gewaltaufrufe gegen Juden ernst zu nehmen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen. So begrüße Innenminister Joachim Herrmann (CSU) das von der Bundesregierung angekündigte Betätigungsverbot für die Hamas und das Netzwerk Samidoun: „Wir müssen alles tun, um jede Form von Gewalttaten der radikal-palästinensischen Seite zu unterbinden. Das gilt auch für jene, die israelfreundliche Kundgebungen zu stören versuchen.“ Gegen jede Form von Gewalt und Gewaltverherrlichung würden die bayerischen Sicherheitsbehörden konsequent vorgehen.

Bilder einer Demo in München Anfang der Woche. © IMAGO / ZUMA Wire

Herrmann verurteilte auch Gewaltaufrufe in den „Sozialen Medien“ gegen jüdische Einrichtungen. „Die Bayerische Polizei ist äußerst wachsam. Die Sicherheit israelischer und jüdischer Einrichtungen hat für uns hohe Priorität.“ Derzeit liegen für Bayern laut Herrmann keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor. „Bereits unmittelbar nach dem Angriff der radikalislamischen Palästinenser-Gruppe Hamas haben wir unsere Polizeipräsidien gebeten, die Schutzmaßnahmen für entsprechende Einrichtungen und Veranstaltungen engmaschig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Das Spektrum kann von einer verstärkten Streifenpräsenz bis hin zu beispielsweise polizeilichen Standposten reichen.“ Nähere Auskünfte zu den Schutzmaßnahmen sind laut Innenministerium nicht möglich, um die Maßnahmen nicht zu gefährden. Jeder Bürger, der verdächtige Beobachtungen mache, solle sich aber umgehend an die Polizei wenden.

Jüdische Gemeinde appelliert in München an Mitglieder: „Verhalten Sie sich unauffällig“

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München hat bereits am Donnerstag, 12. Oktober, wohl ihren Mitgliedern empfohlen, sich bedeckt zu halten und keine Symbole mit Hinweis auf ihre israelische oder jüdische Identität öffentlich zu zeigen. Wie Bild.de berichtet, sollen diese Hinweise in einem internen IKG-Newsletter an Mitglieder verschickt worden sein.

