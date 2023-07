Mietpreise rasen deutschlandweit nach oben: München belegt jedoch nicht den Spitzenplatz

Von: Lia Stoike

Teilen

Eine neue Analyse eines Immobilien-Portals zeigt: Die Mieten in Hamburg steigen, sogar stärker als in München und das trotz Neubauten in der Hafencity.

Hamburg / München – Wohnen in großen Metropolen ist und bleibt teuer. Das Ergebnis einer Analyse namens „Mietkompass“ des Immobilienportals Immowelt.de zeigt, dass sich die Lage aktuell auch nicht ändert. „Die Vorzeichen für die städtischen Mietmärkte stehen derzeit so schlecht wie lange nicht“ heißt es in der Einleitung des Berichts.

Nirgendwo steigen die Preise für Mieten stärker als in Hamburg – trotz Neubauten in Hafencity

Auch in München und Hamburg. ,Eigentlich war die Prognose des Hamburger Senats zu der Wohnsituation in Hamburg zu Beginn dieses Jahres noch sehr optimistisch. „Unser vorrangiges Ziel ist es, bezahlbaren Wohnraum in Hamburg zu schaffen“, sagte Hamburgs Pressesprecher André Stark. Obwohl bereits bekannt war, dass der Wohnraum knapp ist, hieß es: „Dafür hält der Senat gemeinsam mit dem Bündnis für das Wohnen in Hamburg daran fest, jährlich 10.000 neue Wohnungen zu genehmigen.“

Die Hafencity ist eines der größten innerstädtischen Bauprojekte in ganz Europa. Auch entsteht hier Wohnraum. Dennoch steht Hamburg auf Platz eins, was den stärksten Anstieg der Mieten betrifft. © IMAGO/Markus Matzel

Trotz Hafencity-Neubau: Preise für Mieten in Hamburg verzeichnen Zuwachs um 1,9 Prozent

Hamburg liegt an der Spitze im Ranking für den stärksten Preiszuwachs. Auf Platz zwei liegt Köln mit 1,4 Prozent. Der dritte Platz geht mit 1,0 Prozent an Dresden. Während München die teuerste Stadt in Deutschland mit einem Rekord-Mietpreis von 17,60 Euro pro Quadratmeter ist, teilt sie sich mit einem Anstieg von 0,9 Prozent gemeinsam mit Bremen den Platz vier im Ranking. Statt 11,10 Euro zahlen Hamburger jetzt durchschnittlich 11,30 pro Quadratmeter. Jahrelange hatte die Hansestadt wegen des gut geförderten Baus neuer Wohnungen, wie zum Beispiel in der Hafencity, solche Mietanstiege verhindern können.



In der Hafencity entsteht aktuell Wohnraum mit einer Fläche von 55.000 Quadratmetern. Allerdings ist diese Gegend auch nicht besonders günstig: Ein Zimmer mit 43 Quadratmetern kostet 1475 Euro Kaltmiete. Das kann sich zu Zeiten der Inflation nicht jeder leisten. Laut Immowelt.de gerät Hamburg „an seine Grenzen“. „Das zeigt sich besonders im Vorjahresvergleich: Denn seitdem sind die Mieten um 3,9 Prozent gestiegen.“ Zeitgleich bewegt sich die Preiskurve bei den günstigen Großstädten im Ruhrgebiet und Osten „häufig seitwärts“. Es könne daran liegen, dass die Nachfrage weniger stark gestiegen ist, als in teuren Regionen. Es gebe aber auch nach wie vor mehr Leerstand oder ein größeres Angebot am freien Wohnungsmarkt, so Immowelt.de.