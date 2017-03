Handball-WM 2019: Unser großer Wurf - für 500.000 Euro?

Das städtische Sportreferat sieht mit der Handball-WM eine Möglichkeit, um die Sportart auch in München wieder populärer zu machen. Im Januar 2019 wird das Turnier erstmals in zwei Ländern ausgetragen – in Dänemark und in Deutschland.

München - München ist eine Sportstadt, Handball mit über 4000 aktiven Mitgliedern hinter Fußball auf Platz zwei der beliebtesten Mannschaftssportarten. Doch was das Leistungsniveau betrifft, ist die Landeshauptstadt absolute Diaspora im Handball. Der höchstklassige Münchner Verein spielt in der fünften Liga.

Das städtische Sportreferat sieht mit der Handball-WM eine Möglichkeit, um die Sportart auch in München wieder populärer zu machen. Im Januar 2019 wird das Turnier erstmals in zwei Ländern ausgetragen – in Dänemark und in Deutschland. Vier deutsche Städte sollen zum Zuge kommen, München will auch dabei sein mit der Spielstätte Olympiahalle. 12 000 Zuschauer finden dort Platz. In Köln, Hamburg, Berlin und Mannheim gibt es größere Arenen. Und der Deutsche Handball-Bund (DHB) möchte natürlich, dass die Spiele der DHB-Auswahl vor möglichst vielen Zuschauern stattfinden. So könnte es sein, dass München zwar den Zuschlag für die Austragung von Vorrundenspielen (11. bis 19. Januar 2019) bekommt, allerdings ohne deutsche Beteiligung.

Der Stadtrat berät am Mittwoch über die Münchner Bewerbung und den fälligen Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro. Mit einem Defizit in dieser Höhe rechnet die Olympiapark GmbH (OMG) nämlich – trotz Ticketerlösen. Die Große Rathaus-Koalition aus CSU und SPD steht dem Vorstoß der OMG positiv gegenüber und will die Finanzmittel am Mittwoch freigeben.

Handball-WM 2019: DHB plant Spiele im Fußballstadion