60 Euro Strafe wegen Schwarzfahrens: User geben Tipps

Münchner schäumt nach S-Bahn-Kontrolle - 60 Euro wegen einer Minute? „Kriegt nur aufs Maul“

Von: Helena Grillenberger

Auf einen Widerspruch wegen der 60 Euro Strafe erhielt ein reddit-Nutzer ein Antwortschreiben des MVV. © Sven Simon/IMAGO/Screenshot Reddit (Montage)

Trotz bezahlter Fahrkarte 60 Euro Strafe zahlen? So geschehen in einer Münchner S-Bahn. Die Antwort des MVV auf seine Beschwerde postete der Mann im Internet.

München - Das Fahrkartensystem des MVV stellt immer wieder vor neue Herausforderungen. Eines ist jedoch ganz klar: Eine Fahrkarte muss vor Fahrtantritt gekauft und entwertet werden. Sonst drohen 60 Euro Strafe wegen Schwarzfahrens.

Einem Mann in München ist sein zu spät entwertetes Handy-Ticket nun zum Verhängnis geworden. Er wurde in einer Münchner S-Bahn kontrolliert. Dort zeigte er ein Ticket vor, das er offenbar kurz vor der Kontrolle gekauft hatte. Deshalb hat er bei der DB, die für die Kontrollen zuständig ist, Widerspruch eingelegt. Die Antwort der Gesellschaft war für ihn aber wohl nicht zufriedenstellend, weshalb er sie auf reddit.com teilte.

Weil er das Ticket eine Minute nach Fahrtantritt buchte: MVV verlangt 60 Euro

Der Inhalt des Schreibens: Die Fahrkarte des Mannes sei ungültig gewesen, weshalb er eine „Fahrpreisnacherhebung erhalten“ habe. Denn: Auch der Kauf eines Handy-Tickets muss beim Betreten des Zuges abgeschlossen sein. Ein Fahrgast müsste in der Lage sein, die Fahrkarte direkt im Zug vorzeigen zu können.

Die S-Bahn, mit der der Mann unterwegs war, fuhr laut Schreiben der DB bereits um 15.02 Uhr ab. Die Fahrkarte habe der Mann aber erst um 15.03 Uhr gebucht. Eine Minute zu spät und damit bei Fahrtantritt nicht gültig.

Dieses Schreiben erhielt der reddit-User vom MVV. © Screenshot reddit.

„Kein Windschutz, kein Kiosk, kein Café, Preis übertrieben hoch“: Fahrgast beschwert sich wegen 60 Euro Strafe

Es könne deshalb „nach den Beförderungsbedinungen des MVV nicht anerkannt werden“, heißt es in dem Brief, gefolgt von der Aufforderung, die 60 Euro zu bezahlen.

Mit folgendem Kommentar postete der Mann das Schreiben auf reddit: „Sche*ß kalt, kein Windschutz, kein Kiosk, kein Café, Preis übertrieben hoch, Zonensystem viel zu kompliziert, es gibt keine Mülleimer und keinen Tisch um entspannt während einer langen Fahrt nen Kafee zu trinken und nicht nen leeren Becher halten zu müssen. Züge fallen ständig aus und kommen öfter zu spät als pünktlich aber dann wollen die 60 Euro von einem wegen einer (1) Minute.. Man kriegt einfach nur aufs Maul von denen.“

MVV: Uneindeutige Regelung in den Bestimmungen

Aus den Beförderungsbestimmungen der MVV geht der Fall für Laien nicht ganz klar hervor. Denn dort heißt es: „Die Fahrkarte ist vom Fahrgast gemäß den geltenden Tarifbestimmungen (...) vor Fahrtantritt (...) zu entwerten, sofern die Fahrkarte nicht bereits entwertet ausgegeben wurde.“

Weiter heißt es aber auch: „Ist der Fahrgast vor Betreten des Fahrzeugs (...) nicht mit einer für diese Fahrt gültigen Fahrkarte versehen, hat er unverzüglich und unaufgefordert die erforderliche Fahrkarte zu lösen und zu entwerten.“

MVV erklärt: Unterschied liegt in der Formulierung

Der MVV erklärt auf Nachfrage, der Unterschied liege hier in der Formulierung: „Fahrzeug mit Automat/Kaufmöglichkeit“ und „Fahrzeug ohne Automat/Kaufmöglichkeit“.



Für Handy-Tickets gebe es außerdem einen eigenen Paragrafen, der festlegt, dass ein Fahrgast das Online-Ticket noch „vor Fahrtantritt oder vor Durchschreiten der Bahnsteigsperre erwerben und sich vom Erhalt des gültigen Tickets überzeugen“ muss.

Das Ticket müsse zudem vollständig heruntergeladen sein, der Barcode auf dem Ticket müsse direkt beim Einsteigen für eine Kontrolle vorzeigbar sein.

60 Euro Strafe wegen Schwarzfahrens: User geben Tipps

Auf reddit erfährt der Fahrgast sowohl Zu- als auch Widerspruch. „Weißt du noch ob das der eine Tag war wo auch mal ein Zug pünktlich abfährt?“, fragt ein Nutzer ironisch. Einige berichten von ähnlichen Erlebnissen, oder geben Tipps, wie gegen die 60 Euro Strafe vorgegangen werden könnte.

Einer rät, die Argumente der Bahn gegen sie zu verwenden: „Einfach zurückschreiben, dass du das Ticket mit unter 5 min Verzug als pünktlich entwertet siehst.“ „Tja, wenn schon die Züge nicht pünktlich sind, können es doch wenigstens die Passagiere sein“, scherzt ein anderer.

Kuriose Geschichte: Ticket ungültig, weil der Zug zu früh kam

Es gibt aber auch User, die dem MVV recht geben: „Nachdem es ja auch ‚sche*ß kalt‘ war, warst du also offensichtlich schon vorher an einem Bahnsteig wo du entweder ein Handy-Ticket oder ein Ticket am Automaten hättest kaufen können“, kommentiert ein Nutzer und fügt hinzu: „Du bist offensichtlich schwarz gefahren und wurdest erwischt. Zurecht 60€.“

Ein Nutzer schließlich schreibt: „Ich wurde angeschnauzt, weil mein Ticket nicht gültig war, weil die Bahn ZU FRÜH kam und auf der App steht 11:43 und beim Scannen um 11:42 war es nicht gültig. Ich habe versucht der Dame das Problem zu erklären und sie guckt mich an und sagt ‚Guck, dass du das danach kaufst‘ Also soll ich es in der Bahn kaufen? Wie soll man sich so was ausdenken?“ Damit spricht er wohl einigen der anderen Nutzer aus der Seele.

