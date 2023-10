Der Türsteher ist seinem Schatzi treu

Hans Brunner regelt den Einlass: „Bestechung? Bei mir nicht!“

Von: Maria Zsolnay

Teilen

Hans Brunner arbeitet seit 25 fast Jahren als Türsteher auf der Wiesn - inzwischen vor der Käfer Wiesn Schänke. © Achim Frank Schmidt

In ist, wer drin ist! Klischee? Mitnichten! Am Reservierungseingang W 4 von Käfers Wiesn-Schänke wechselt das Publikum, bisweilen auch die Prominenz und die Sprüche – aber nicht Hans Brunner.

Abend um halb acht: Hans Brunner ist der Mann an der Tür oder besser am Eingangsgitter. Er entscheidet, wer drin ist und somit (vermeintlich) in ist. „Ich muss jeden kennen, das Personal, die Prominenz, die Wichtigen, die Stammgäste.“ Die, die eine Reservierung haben, stehen auf seiner Liste, bekommen ein Bändchen. Alle anderen müssen meist draußen bleiben. Und jammern Brunner voll: Bändchen vergessen, Jacke liegen gelassen, Freundin verloren. „Letztens kamen zwei und wollten den Geldautomaten im Zelt reparieren. Aber wir haben gar keinen!“, erzählt Brunner und lacht.

Auch erotische Avancen lassen den Türsteher kalt

Apropos Geld, das habe man ihm auch schon angeboten. „Gerade wieder kam einer mit einem 500 Euro Schein und wollte rein. Ich würde das nie annehmen, dafür bin ich viel zu stolz.“ Und auch erotische Avancen lassen den 60-Jährigen kalt. „Keine Schmuserei, keine Telefonnummern.“ Nett will er trotzdem immer bleiben, zumindest freundlich. Selbst wenn die Stimmung schärfer wird und Sprüche kommen, wie: ,Wenn du mich nicht reinlässt, sorgt mein Vater dafür, dass du morgen keinen Job mehr hast.‘

Türsteher und Sicherheitsmann Hans Brunner regelt den Einlass am Reservierungseingang von Käfers Wiesn-Schänke. © Achim Frank Schmidt

Nur selten würde ihm jemand Schläge androhen. „Aber ich schau schon, wo jemand seine Hände hat, wenn er aggressiv wird.“ Nur einmal hat er eine Messerstecherei erlebt, dem Opfer hat er durch sein schnelles Handeln sogar das Leben gerettet. Viel Entspannter gehe es mit der Prominenz zu. Mit Barbara Meier und Kai Pflaume zum Beispiel ist immer ein kleiner Ratsch drin, bei Carsten ­Maschmeyer weiß Hans, dass er lieber durch die kleine Geheimtreppe geht, als über die große Freitreppe, die scheinbar nur fürs Sehen und Gesehen werden gebaut wurde.

Brunner kann mit den Leuten reden

Kurz bevor Brunners Schicht angeht, streift er manchmal über seine Wiesn. Mit der tz-Kolumnistin macht er das, für das er sonst kaum Zeit findet: „Geh, lass uns Riesenrad fahren“, schlägt er vor. Oben, mit Blick über das bunte, laute Treiben, erzählt er, wo er schon überall für den Sicherheitsdienst gearbeitet hat. Im Augustiner hat er angefangen, es folgte der Schottenhamel und die Knödelei und irgendwann hieß es, der Hans, der wär’ einer fürs Käferzelt. Denn der Hans, der kann reden mit die Leut’.



Dürfen wir rein? Hans Brunner diskutiert mit zwei Frauen. © Achim Frank Schmidt

Und das bescherte ihm schon wunderbare Momente. Wie mit einem jungen Paar, das vor Jahren vor seiner Tür stand und „so gern mal reinwollte auf ein Bier.“ Hans machte es möglich, weil sie so nett gefragt haben. „Ein Jahr später hab ich die beiden zufällig in Thailand getroffen. Da waren sie verlobt. An dem Abend bei uns im Käferzelt haben sie angebandelt.“ Bei solchen Geschichten kommen ihm schon mal die Tränen vor Rührung. „Da hab ich eine gute Tat getan.“

Der Türsteher ist seinem Schatzi treu

Bei den Frauen ist Brunner seinem Schatzi treu. Seine Freundin wache oft auf, wenn er mitten in der Nacht nach Hause komme. „Dann massiert sie mir schon mal die Füße.“ Denn die spüre er manchmal gar nicht mehr nach den langen Stunden im Stehen.



Und nach der Wiesn? Während am Mittwoch sein Arbeitsplatz auf der Theresienwiese abgebaut wird, klettert Brunner spät abends allein auf einen Berg bei Bad Feilnbach, „den Kopf frei bekommen.“ Dann darf er wieder sitzen, am Schreibtisch bei der Bundeswehr, Schadensanalyse. „Und im nächsten Frühjahr, geh ich auf Weltreise“, schwärmt er. „Bei mir heißt es: in 18 Tagen um die Welt.“ Bis die Welt bei der nächsten Wiesn wieder an seine Tür klopft.