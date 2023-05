Harry Styles vor Doppel-Show in München: Die wichtigsten Infos – samt eindringlichem Wetter-Hinweis

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Harry Styles auf der Bühne. © IMAGO/Matt Crossick

Am 17. und 18. Mai tritt Harry Styles im Olympiastadion auf. Die wichtigsten Informationen für seine Konzerte in München finden Sie in diesem Artikel.

München - Harry Styles begann seine Karriere in der beliebten Boyband One Direction. Seit 2017 ist er als Solo-Künstler unterwegs und konnte große Erfolge feiern. Mehrere Grammys und weiter Auszeichnungen darf er sein Eigen nennen. Unter anderem war er der erste Mann, der auf dem Cover der Modezeitschrift Vouge abgelichtet wurde. Aktuell tritt er mit der „Love On Tour“ weltweit auf und am 17. und 18. Mai auch im Olympiastadion in München. Neben den wichtigsten Eckdaten finden Sie hier alle weiteren Informationen über die Anfahrt, Parken, verfügbare Tickets, Einlass und Vorband.

Harry Styles mit „Love on Tour“ in München: Die wichtigsten Eckdaten

Extravagante Outfits und Späße mit dem Publikum stehen bei der „Love on Tour“ für Harry Styles und seine Fans auf dem Programmplan. Auf den gängigen Social-Media-Plattformen sind viele Videos zu finden, die zeigen, wie Styles mit dem Publikum über Beziehungen und Trennungen redet oder ihnen Witze erzählt.

Wann findet das Konzert von Harry Styles in München statt? 17. und 18. Mai 2023

17. und 18. Mai 2023 Wo findet das Konzert von Harry Styles in München statt? Im Olympiastadtion

Im Olympiastadtion Was kostet eine Karte für Harry Styles in München? Je nach Anbieter und Kategorie kosten die Tickets zwischen 120 und 230 Euro

Je nach Anbieter und Kategorie kosten die Tickets zwischen 120 und 230 Euro Einlass Konzertgelände: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Konzertbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Konzertende: Voraussichtlich 23.00 Uhr

Für seine aktuelle Tour steht natürlich sein neustes Album „Harry‘s House“ im Mittelpunkt. Das erschien 2022 und jeder Song wurde von Styles geschrieben. Sein drittes Studioalbum umfasst Songs wie „As It Was“, „Late Night Talking“ und „Music for a Sushi Restaurant“. Wie Styles selbst bekundete, ist der Name seines Albums an „Hosono‘s House“ von Haroumi Hosono angelehnt. Er hörte das Album, als er in Japan war und liebte es, was ihm zum Namen inspirierte.

Harry Styles mit „Love on Tour“ in München: Gibt es noch Tickets?

Es gibt für den 17. und 18. Mai noch Tickets für Harry Styles „Love on Tour“. Die Preise variieren jedoch stark nach Anbieter und Kategorie. Die Plätze auf der Tribüne sind deutlich günstiger, als die Stehplätze vor der Bühne. Auch werden Tickets über eBay von Privatpersonen verkauft, jedoch schwanken die Preise der Angebote auf der Plattform stark.

Noch erhältlich (Stand 15. Mai): Tribünenplätze für 68 Euro bis 190 Euro. Vereinzelte Plätze kosten 390 Euro. Stehplätze genau vor der Bühne sind für 135 Euro noch erhältlich.

Tribünenplätze für 68 Euro bis 190 Euro. Vereinzelte Plätze kosten 390 Euro. Stehplätze genau vor der Bühne sind für 135 Euro noch erhältlich. Nicht mehr erhältlich (Stand 15. Mai): Laut des offiziellen Anbieters sind keine Stehplätze für den Innenraum mehr erhältlich. Vereinzelte Tickets können über einen Resale-Anbieter noch erworben werden.

Harry Styles in München: Anfahrt mit S-Bahn und U-Bahn

Die Konzerte für „Love on Tour“ von Harry Styles in München finden im Olympiastadion statt. Vom Hauptbahnhof München bis zur Konzert-Location dauert es mit der U-Bahn rund 30 Minuten. Dafür fahren Sie mit der U2 Richtung Feldmoching bis zur Station Scheidplatz und steigen in die U3 Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum. Von da aus sind es nochmal zehn Minuten zu Fuß bis zum Olympiastadion. Ein zweiter Blick auf das Konzertticket lohnt sich. Das erlaubt es dem Besitzer, die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zu nutzen, wenn das Logo der MVV sich darauf befindet.

Wer mit der S-Bahn anreisen möchte, nutzt dafür die S1 Richtung Ostbahnhof und steigt bei der Haltestelle Moosach in die U3 oder U8 bis zum Olympiazentrum um. Auch die Buslinien 144, 173 und 177 halten in der Nähe des Olympiaparks, aber am schnellsten erreichen Sie die Location mit der U-Bahn.

Harry Styles in München: Anfahrt mit dem Auto und parken

Vom Hauptbahnhof München bis zum Olympiastadion sind es bei guter Verkehrslage nur 13 Minuten. Um den Veranstaltungsort herum gibt es mehrere Parkmöglichkeiten. Im Olympiapark selbst gibt es mit dem Parkdeck und der Parkharfe zwei kostenpflichtige Parkplätze.

Parkharfe Olympiastadion: Das Parken kostet in der Parkharfe 8,00 Euro pro Tag.

Parkdeck Olympiastadion: Die ersten 30 Minuten auf dem Parkdeck sind gratis. Zwei Stunden kosten bereits 5,00 Euro. Der Tagestarif beträgt 15,00.

Parkhaus Olympiazentrum: Zwei Stunden kosten 4,00 Euro. Jede weitere Stunde kostet 1,00 Euro. Das Tagesmaximum beträgt 20,00 Euro.

Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum: Die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Zwei Stunden kosten 4,00 Euro und jede weitere Stunde 1,00 Euro. Der Tagestarif beträgt 12,00 Euro.

Um den Olympiapark herum gibt es auch weitere Parkmöglichkeiten, die aber mit einem längeren Fußweg verbunden sind, wie das Parkhaus am Westfriedhof. Es wird empfohlen, früher anzureisen und extra Zeit für das Parken einzuberechnen.

Harry Styles in München: Eingänge, Einlass und Dauer

Das Olympiastadion im Olympiapark besitzt vier Eingänge: der Nord-, Nord-West-, Süd- und Süd-West-Eingang. Die Eingänge befinden sich jeweils auf der nördlichen und südlichen Seite des Stadions. Für diejenigen, die ein Ticket für den Innenraum haben, sind der Nord- und Südeingang die beste Wahl, um möglichst schnell auf dem eigenen Platz zu sein.

Der Einlass für „Love in Tour“ von Harry Styles beginnt um 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt voraussichtlich um 19.30 Uhr. Um wie viel Uhr es enden wird, hat der Veranstalter vorab nicht klargestellt. Der Auftritt von Harry Styles dauert rund 90 Minuten und die Vorband soll rund eine Stunde spielen. Somit soll das Konzert rund zweieinhalb Stunden dauern und voraussichtlich gegen 23 Uhr enden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Harry Styles in München: Das Wetter wird regnerisch, bewölkt und kühl

Konzertbesucher für „Love on Tour“ von Harry Styles in München müssen sich keine Gedanken über das Wetter machen. Die Tribüne ist überdacht und für München liegt laut Deutschem Wetterdienst keine Unwetterwarnung vor. Am 17. Mai soll es am Abend etwas regnen. Dafür wird es am 18. Mai lediglich bewölkt werden.

„Auch wenn es auf der Bühne für die Fans eine heiße Show geben wird, so erwarten wir doch recht kühles Wetter – und darauf sollte man sich einstellen“, empfiehlt Michael Streng, Einsatzleiter der Johanniter. Während des Konzerts werden vor Ort rund 100 ehrenamtliche Ärzte und Sanitätskräfte im Einsatz sein. Im Olympiastadion werden sieben Sanitätsstationen zur Verfügung stehen. Die Johanniter rechnen mit mehr als 60.000 pro Tag für die zwei Konzerte von Harry Styles in München.

Erst im September 2022 spielte Ed Sheeran im Olympiastadion, als es anfing zu regnen. Trotz schlechten Wetters spielte der Megastar seine Songs und brachte ein zweistündiges Konzert vor 75.000 Fans wie geplant zu Ende.

Harry Styles in München: Wet Leg tritt als Vorband auf

Harry Styles tritt am 17. und 18. Mai nicht alleine im Olympiastadion auf. Als Vorband hat er Wet Leg dabei. Die britische Band setzt sich aus den beiden Sängerinnen Rhian Teasdale und Hester Chambers zusammen. Beide Musikerinnen stammen von der Isle of Wight. Ihre Songs sind den Genres Indie-Rock und Post-Punk zuzuordnen. Das Duo und Harry Styles kollaborierten bereits vor „Love on Tour“ zusammen. 2022 trat Styles im BBC Radio 1 Live Lounge auf und coverte ihren Song „Wet Dreams“.

Harry Styles in München: Abreise mit Bahn und Auto

Für die Abreise gilt derselbe Plan wie für die Anreise – nur umgekehrt. Das Konzert soll voraussichtlich bis 23.00 Uhr andauern. Die U-Bahnen und S-Bahnen fahren um die Uhrzeit noch planmäßig. Jedoch werden sich nach dem Konzert viele Besucher zum Parkplatz begeben, was die Abreise etwas verzögern kann bei der großen Anzahl an Menschen.

Für Fans, die von außerhalb anreisen, könnte die Uhrzeit etwas problematischer werden. Nach 23 Uhr fahren nur noch wenige Regionalzüge und ICE vom Hauptbahnhof München aus. Eine Alternative ist der Flixbus. Die meisten Flixbusse fahren vom ZOB aus, der auch am Hauptbahnhof liegt. Jedoch sind die Fahrten und Sitzplätze limitiert und können nicht dieselbe Platzkapazität wie ein Zugwagon fassen. Dafür fahren sie stündlich und in den Uhrzeiten, wo kein Zug zur Verfügung steht.