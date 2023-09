„Ich bin ein Anti-Klima-Kleber“: Autofahrer verpasst Aktivisten in München saftige Ohrfeige

Von: Elisa Buhrke

Ein Autofahrer hat offenbar genug von den Blockaden der „Letzten Generation“: In einem Video ist zu sehen, wie er einen der Aktivisten ohrfeigt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

München - Seit Wochen blockieren Aktivisten der „Letzten Generation“ Münchens Straßen, starten täglich oft mehrere Klebeaktionen – gerade zu Stoßzeiten. Im Zuge der IAA, die von heute (Dienstag, 5. September) bis zum 10. September stattfindet, dürfte sich die Lage sogar noch weiter zuspitzen. Eine stadtweite Protestwelle wird erwartet.

Dass bei dem ein oder anderen Autofahrer die Nerven blank liegen, überrascht deshalb kaum. Ein Münchner ist nun aber einen Schritt zu weit gegangen: Auf einem Video ist zu sehen, wie er einem Klimaaktivisten bei einer Straßenblockade eine Ohrfeige verpasst. Die Münchner Polizei ermittelt derzeit wegen Körperverletzung.

Autofahrer teilt Ohrfeige gegen Aktivisten aus: „Ich bin ein Anti-Klima-Kleber!“

„Wir haben das Video erhalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag, 5. September, mit. Die Identität des Verdächtigen sei bislang aber nicht geklärt.

Zunächst diskutiert der Autofahrer mit den Aktivisten – später ist im Video zu sehen, wie er eine Ohrfeige austeilt. © Christoph Schmidt/dpa

Die Aufnahmen stammen von Montag, 4. September: Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ hatten in München eine Kreuzung nahe dem Ende der A94 blockiert und damit den Verkehr stadteinwärts lahmgelegt. In einem Video lässt sich erkennen, wie der Mann zunächst mit den Demonstranten diskutiert. „Das ist doch total bescheuert, was ihr da macht!“, ruft er ihnen zu. Dann holt er aus – und schlägt einem von ihnen ins Gesicht. Dabei lässt er den Satz „Ich bin ein Anti-Klima-Kleber!“ fallen – und entfernt sich dann. (elb mit dpa-Informationen)

Der Vorfall ist nicht das erste Mal, dass Autofahrer in München zu Gewalt greifen – und damit Selbstjustiz ausüben: Erst vor einer Woche hat ein Pkw-Fahrer zwei Aktivisten auf seiner Motorhaube mitgeschleift. In einem anderen Fall blies ein Mopedfahrer den „Klima-Klebern“ für mehrere Sekunden seine Abgase direkt ins Gesicht. In beiden Fällen ermittelt die Münchner Polizei.

