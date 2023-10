„Hat nicht mehr gepasst“: Aus für Münchner Gastro-Legende offiziell – herbe Rückschläge schon kurz zuvor

Von: Stephanie Ebner

Gehen künftig getrennte Wege: Hans Jörg Bachmeier (r.) und Rudi Färber (l.). © Oliver Bodmer

Aus für den Kult-Wirt in der Traditionswirtschaft: Rudi Färber wirkt „Beim Sedlmayr“ in München nicht mehr mit.

München – Der Münchner Spitzenkoch Hans Jörg Bachmeier und die Wirte-Legende Rudi Färber (70) gehen in der Traditonswirtschaft „Beim Sedlmayr“ künftig getrennte Wege. „Wir arbeiten nicht mehr zusammen. Es hat nicht mehr gepasst“, sagte Hans Jörg Bachmeier unserer Zeitung. Künftig ist der bekannte TV-Koch alleine für die bayerische Wirtschaft an der Westenriederstraße verantwortlich.

„Beim Sedlmayr“ in München: Umstrukturierung für Traditionslokal

Gerade mal ein knappes Jahr hatte die kollegiale Freundschaft am Herd gehalten – im Herbst 2022 war Bachmeier, der nur ein paar hundert Meter weiter sein Lokal „Genussfreuden“ betreibt, beim legendären „Sedlmayr“ eingestiegen. Damals hatte es geheißen, der bisherige Wirt Rudi Färber (70) wolle nach über 20 Jahren kürzertreten und schrittweise die Übergabe an seinen Nachfolger in die Wege leiten. Rudi Färber damals: „Ich bin froh, Hans Jörg an meiner Seite zu haben.“

Alles schien in bester Ordnung. Auch die Paulaner-Brauerei ließ verlauten, sich „sehr über den Schritt zu freuen“. Erst später kam heraus, dass da Rudi Färber längst Insolvenz beim Münchner Amtsgericht angemeldet hatte und das Lokal allein nicht weiter betreiben konnte.

Gastro-Brüder übernehmen: Aufwendiger Umbau geplant

Ein herber Schlag kurz darauf war für Bachmeier und Färber, dass sich Stephan und Sebastian Kuffler (Spatenhaus, Weinzelt, Mangostin) den Sedlmayr gesichert hatten. Die beiden Gastro-Brüder unterschrieben mit dem Eigentümer der Immobilie einen Vertrag, dass sie nach dem dringend notwendigen Umbau des in die Jahre gekommenen Wirtshauses die neuen Pächter des Sedlmayr werden. Das wird 2024 der Fall sein.

Einst hatte der berühmte Schauspieler Walter Sedlmayr das nach ihm benannte bayerische Wirtshaus eröffnet. (Stephanie Ebner)

