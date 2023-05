Chaos perfekt! Münchner warten wegen Massenansturm stundenlang auf 49-Euro-Ticket

Von: Daniela Pohl

Warten ohne Ende: Die Schlange am MVG-Kundencenter zog sich gestern Vormittag durchs Sperrengeschoss im Hauptbahnhof. © Oliver Bodmer

Eine gigantische Warteschlange hat sich gestern Vormittag vor dem MVG-Kundencenter gebildet. Mal wieder. Das Chaos zum Start des Deutschlandtickets am 1. Mai war perfekt.

München - Es ist eine Mischung aus Aggression und Frustration, die einem im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs entgegenschlägt. Hunderte Fahrgäste wollten gestern noch schnell ein Abo abschließen oder suchten Hilfe. Doch schnell ging gar nichts. „Die aktuelle Wartezeit liegt bei über 2 bis 3 Stunden“, teilte ein MVG-Sprecher am Vormittag mit.

Die Anliegen waren vielfältig: „Ein überwiegender Teil möchte das Deutschlandticket noch zum Start 1. Mai erwerben. Darüber hinaus wollen viele Kunden die Wertmarke ihres alten Abonnements zurückgeben oder haben Fragen zur Online-Bestellung.“ Von 8 bis 12 Uhr seien in den Kundencentern am Hauptbahnhof und am Marienplatz etwa 500 Kunden bedient worden.

Hauptbahnhof München: Wer nicht da ist, verliert seinen Warteplatz

Auch Hans Fürbinger war unter den Wartenden. Er stehe bereits seit eineinhalb Stunden in der Schlange, sagt er. Sein Deutschlandticket hat er online gekauft, seine Isarcard bereits gekündigt. „Ich will jetzt nur noch meine Isarcard zurückgeben“, meint er 61-Jährige. So ist es vorgeschrieben. Die Rücksendung seines alten Tickets per Post ist dem Rentner aber zu unsicher.

Ähnlich geht es Andreas Adelsberger. „Nicht, dass mein Ticket verloren geht und ich dann Scherereien habe“, sagt der IT-ler. Noch dazu hat er einen Fehler in der Kündigungsbestätigung der MVG entdeckt: „Da steht April 2024 drin. Dabei habe ich mein Abo zum 30. April 2023 gekündigt. Das will ich klären.“ MVG-Mitarbeiter verteilen Wartemarken in der Schlange. Ausscheren erlaubt, aber: „Wer bei Aufruf seiner Nummer nicht da ist, verliert allerdings den Warteplatz“, so der Sprecher. Deshalb warten alle brav weiter. Ezatullah Ahmadzai hat sich extra freigenommen. „Ich habe vier Stunden eingeplant“, sagt der 28-Jährige. Ihm ist es wichtig, das Ticket ausdrucken zu können.

Deutschlandticket: Störungen wegen hoher Zugriffszahlen

Azra Blattner würde das Abo gern online abschließen, für ihre Mutter. „Aber man kann es online nicht für den laufenden Monat abschließen. Also warte ich“, sagt die 33-Jährige. Anders beim MVV, hier ist ein Online-Abschluss für Mai möglich. Doch auch im Netz lief es gestern teilweise nicht rund: Wegen der hohen Zugriffszahlen meldete die Deutsche Bahn zeitweise Störungen bei der Buchung auf ihrer Webseite.

Bei der MVG ist man nach der Erfahrung der vergangenen Wochen „darauf eingestellt, dass die Nachfrage vorerst anhält“, so der Sprecher.

Deutschlandticket: Noch im Mai zum Abo

Wer im laufenden Monat das Deutschlandticket abonnieren möchte, kann das in den MVG-Kundencentern am Hauptbahnhof und am Marienplatz tun. Dort können Fahrgäste das Abo als Chipkarte bestellen und bekommen ein vorläufiges Papierticket als Startercard direkt auf die Hand. Je nach Einstiegstermin wird der Betrag für die bereits verstrichenen Tage im Geltungsmonat anteilig gutgeschrieben. Auch die Deutsche Bahn bietet eine „Abo-Sofort“-Variante im Reisezentrum an, allerdings nur digital. Beim MVV ist der Einstieg auch online während des laufenden Monats möglich. Es muss der anteilige Preis für die restlichen Mai-Tage bezahlt werden. Bedingung: Man muss das Abo danach mindestens einen Monat nutzen.

