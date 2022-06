Hauptbahnhof München: Deutsche Bahn prüft riesige Solar-Anlage für Gleis-Dach - „Keinen Tag zu früh“

Von: Sascha Karowski

Auf dem Dach des Hauptbahnhofs könnten Solaranlagen errichtet werden. Das prüft nun die Deutsche Bahn. © Axel Haesler

Die Deutsche Bahn hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Geklärt werden soll, ob auf dem Gleisdach Photovoltaikanlagen errichtet werden können. Genau das hatten Grüne und SPD zuvor beantragt.

München - Auf dem Weg zum Sonnen-Bahnhof: Die Deutsche Bahn prüft aktuell tatsächlich, ob auf dem Dach der Gleishalle nach dem Umbau des Hauptbahnhofs Photovoltaikanlagen installiert werden können. Das teilt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitungen mit. Zuvor hatten Grüne und SPD einen entsprechenden Antrag gestellt.

Hauptbahnhof München: Größte innerstädtische Solaranlage auf dem Dach wird geprüft

Darin war von der wohl größten Dach-Anlage in der Innenstadt die Rede. Die Gesamtfläche des Flachdachs misst rund 28 000 Quadratmeter. Laut Experten werden rund fünf Quadratmeter Fläche benötigt, um 1000 Kilowattstunden Strom zu erzeugen. Würde man also jeden Meter Fläche auf dem Dach ausnutzen, könnten 5,6 Megawattstunden Strom erzeugt werden. Das würde für 2240 Zwei-Personen-Haushalt reichen.

„Das Dach des Hauptbahnhofs eignet sich wie keine andere innerstädtische Fläche für eine großflächige Solaranlage“, sagt SPD-Chefin Anne Hübner. Problem: Bislang hatte die Bahn aus statischen Gründen keinerlei Photovoltaik auf dem Dach vorgesehen. Hübner hatte das im Mai bereits kritisiert - gerade in Zeiten der Klimakrise und der Suche nach Alternativen zu russischem Gas und Öl müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. „Es freut uns daher, dass die Bahn so schnell reagiert hat.“

Hauptbahnhof München: Grüne und SPD freuen sich über Machbarkeitsstudie der Deutschen Bahn

Laut Bahn-Sprecherin werde aktuell eine Machbarkeitsstudie zur Integration von Photovoltaikanlagen (PV) am neuen Hauptbahnhof erstellt. „Dabei werden alle möglichen Gebäudeteile, Dächer und Fassaden - darunter auch das denkmalgeschützte Gleishallen-Dach, das saniert wird - mit betrachtet.“ Fest eingeplant seien PV-Anlagen in jedem Fall auf allen Neubauten am Hauptbahnhof. „Hier verfolgen wir auch weitere Nachhaltigkeitsansätze. So ist zum Beispiel geplant, einige Dachabschnitte zu begrünen.“

Grünen-Chefin Mona Fuchs sagte unseren Zeitungen, die Einsicht der Bahn komme keinen Tag zu früh. „Wir haben in München einen großen Nachholbedarf bei PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. Die Zeiten, in denen man derart große Dachflächen energetisch ungenutzt lässt, müssen vorbei sein.“