Hauptbahnhof München: Mutter geht an Frau vorbei - die wirft eine Flasche auf sie

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Eine 57- jährige Frau hat eine andere Frau mit einer Glasflasche verletzt, nachdem sie die vorher auf die 47-Jährige geschmissen hatte.

München - Am Ausgang Bayerstraße des Münchner Hauptbahnhofs verletzte am Sonntagabend (20. August) gegen 20 Uhr eine Frau eine an ihr vorbeigehende Mutter mit einer Flasche.

Laut den Angaben der Bundespolizei saß die 57-Jährige am Treppenabgang, als eine Frau an ihr vorbei ging. Die 47-Jährige begab sich in Richtung eines Aschenbechers außerhalb des Bahnhofsgebäudes. Nachdem sie sich auf dem Rückweg zu ihrem Kind machte, das am Ausgang auf sie wartete, warf die andere Dame ohne erkennbaren Grund eine Glasflasche direkt vor die Füße der Frau.

Frau wirft mit Glasflasche auf andere Frau: Splitter verletzen sie am Fuß

Die Flasche zersplitterte bei dem Aufprall, und aufgrund der Tatsache, dass die 47-Jährige Flipflops trug, erlitt sie Verletzungen am Fuß durch die Glassplitter. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich, und die Verletzte plante, eigenständig einen Arzt aufzusuchen.

Am Eingang des Hauptbahnhofs München attackierte eine Frau eine andere Frau mit einer Glasflasche. © Ulrich Wagner/Imago

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die 57-jährige Frau, die zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Alkoholgehalt von 1,68 Promille im Blut hatte, wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorübergehend festgenommen. Nach der Klärung aller relevanten Umstände wurde sie jedoch auf freien Fuß gesetzt. (ly)

Der Aufzug am Ostbahnhof München ist schon wieder steckengeblieben. Eine Frau und ihr Kind mussten gerettet werden.

Highlights der Isar-Metropole: Münchens bekannteste Sehenswürdigkeiten und ihre Vorzüge Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.