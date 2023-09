„Hauptsache raus, nicht drinnen versauern“: Münchner diskutieren, wo Singles am besten Kontakte knüpfen

Von: Elisa Buhrke

Bei Reddit diskutieren Nutzer, ob sich im Münchner Nachtleben auch allein Kontakte knüpfen lassen. © Collage: IMAGO/Panthermedia (Skyline München), IMAGO / Image Source (Billiardtisch), IMAGO / Westend61 (Gruppe mit Biergläsern)

Singles haben es nicht immer leicht: Bei Reddit diskutieren Münchner, wo man gerade Ü40 noch ausgehen und neue Freunde finden kann. Die Landeshauptstadt steht dabei in keinem guten Licht.

München - „Ich bin vor einem Jahr aus meiner 20-jährigen Beziehung geflogen. Jetzt sitze ich am Samstag da, will weggehen, vielleicht Leute kennenlernen und frage mich, wohin ich da gehen kann.“ Mit diesen Worten beginnt ein Nutzer eine Diskussion auf Reddit, in der es um Möglichkeiten geht, in München abends unter Leute zu kommen. Dem 40-jährigen Fragesteller geht es nicht darum, eine neue Beziehung zu finden – er hat lediglich Lust, auch alleine etwas zu unternehmen und dabei neue Kontakte zu knüpfen.

Doch das scheint schwerer, als gedacht: „Wenn ich sowas google, kommt man immer nur auf Dating und Singleevents“, schreibt der Münchner weiter. Mit seinem Problem steht er nicht alleine da – das lässt zumindest ein Blick auf die Antworten vermuten, die sich unter dem Post versammeln.

Münchner Singles wollen alleine ausgehen – „Hauptsache raus, nicht drinnen versauern“

„OMG fast wie bei mir“, reagiert ein User. Auch seine Beziehung sei nach 20 Jahren „in die Brüche gegangen“. Seitdem erfinde er derzeit wieder neu, suche nach Wegen, abends auszugehen und zu tanzen. Er schlägt verschiedene Clubs dafür vor: Black Opera, Strom Club, Backstage. Sein Fazit: „Nimm jeden Tag wie er kommt. [...] Ich denke hauptsache raus, und nicht drinnen versauern.“

Andere Kommentatoren kritisieren den Vorschlag, vor allem Clubs aufzusuchen – die Musik dort sei zu laut, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Generell äußern viele ihre Skepsis, als 40-Jähriger und vor allem in München noch alleine im Nachtleben Kontakte zu knüpfen. „Ich würde nicht einfach so irgendwo alleine aufschlagen. Frag doch Freunde oder Kollegen und geh mit denen aus“, schlägt einer vor. Menschen über 40 hätten häufig schon ihren sozialen Kreis gefunden und seien nicht sonderlich offen für neue Bekanntschaften. „Gerade in München, wo viele eher verschlossen sind zu Unbekannten.“ Auch ein weiterer User ist dieser Ansicht: „Wie schon erwähnt sind Münchner nicht gerade gut im Small Talk“.

Neue Kontakte knüpfen – fast eine halbe Million Menschen leben in München allein

Zeigt sich hier also ein generelles Problem? Ist es in der Landeshauptstadt wirklich so schwer, mit 40 Jahren sein soziales Umfeld noch einmal auf eigene Faust zu verändern? Und liegt das womöglich an ihren unzugänglichen Einwohnern? Der Fragesteller gibt noch nicht auf: „Der Knackpunkt ist, dass alle meine Freunde schon verheiratet sind und kaum weggehen.“ Er wolle daher seinen Kreis erweitern, und nicht jedes Mal darauf angewiesen sein, lange nach einer Location zu suchen. „Zumindest ist das so meine Idee...“

Eigentlich dürfte er in München bei Weitem nicht der Einzige mit diesem Bedürfnis sein: Etwa 1,5 Millionen Menschen leben in der bayerischen Metropole, laut dem Statistischen Amt München wohnten Ende 2021 insgesamt 452.585 von ihnen in Single-Haushalten. Das entspricht mehr als 53 Prozent aller damaligen Haushalte insgesamt. Auch wenn alleine zu leben nicht unbedingt bedeutet, gleichzeitig auch Single zu sein – zumindest lässt die große Anzahl an Einzelhaushalten darauf schließen, dass auch viele andere Münchner das Bedürfnis haben sollten, abends die eigenen vier Wände zu verlassen.

Zusätzlich ziehen jedes Jahr viele Personen neu nach München, die ebenfalls ein Interesse daran haben sollten, neue Kontakte zu knüpfen: Im Jahr 2022 waren es insgesamt 133.060 Personen.

Bars, neue Hobbies und Singlegruppen – die Liste an Möglichkeiten ist lang

Neben vielen skeptischen Kommentaren reihen sich in den Reddit-Thread aber auch eine Menge konstruktiver Vorschläge ein: Der Irish Pub Kilians, Kennedys, Flex, Substanz, das Abseits in Schwabing, der Giesinger Stehausschank, Alte Utting, die Bar Centrale oder das Bistro No. 2 – die Liste an Bars und Gaststätten, in denen sich in München womöglich doch mit Fremden ins Gespräch kommen lässt, ist lang. Vielleicht braucht es also nur die richtige Umgebung, um eben doch auf aufgeschlossene Landeshauptstädter zu treffen.

Andere schlagen Alternativen zum Nachtleben vor, um neue Menschen kennenzulernen: „Hobbies, bei denen man automatisch ins Gespräch kommt, beispielsweise Akrobatik, Tanzkurs, Debattierclub, Improtheater... Was auch immer dir eben Spaß macht“, schreibt jemand. Weitere Möglichkeiten sind laut Kommentaren zum Beispiel Singlegruppen bei Facebook, die Website Münchner Singles oder auch Spontacts – nicht nur, um mögliche Partner zu finden, sondern auch, um etwas zu unternehmen. Der ursprüngliche Fragesteller probiert es dann doch auf persönlichem Weg: Einer Kommentatorin, deren Langzeitbeziehung ebenfalls geendet ist und die nun nach neuen Freunden sucht, schlägt er vor, zunächst einmal im privaten Chat zu schreiben.

