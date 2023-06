Heftige Vorwürfe gegen Münchner Taxler: Vergewaltigte er eine schlafende Frau im Auto? Lange Haft droht

Von: Andreas Thieme

Sercan S. (30, Mitte) muss sich wegen Vergewaltigung am Landgericht verantworten. Er wird vertreten von Rechtsanwalt Deniz Aydin (li.) © SIGI JANTZ

Taxler Sercan S. (30) muss sich vor dem Landgericht verantworten: Er soll im Sommer 2022 eine 30-Jährige vergewaltigt haben, als sie ihn seinem Wagen eingeschlafen war. Vor Gericht schweigt er - während sein mutmaßliches Opfer leidet.

München - Schwere Vorwürfe gegen einen Münchner Taxler: Sercan S. (30) soll eine junge Frau in seinem Fahrzeug vergewaltigt haben. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht München I verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft hatte sich die schlimme Tat in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni zugetragen. Damals war Michaela P. (23, Name geändert) gemeinsam mit Freunden in der Discothek Milchbar in der Sonnenstraße feiern gewesen. Bis zum frühen Sonntagmorgen war die Gruppe in dieser Sommernacht unterwegs gewesen. Erst um 10 Uhr morgen bestellte Michaela P. dann ihr Taxi: Per Handy buchte sie über die App „Free Now“ einen Wagen, der sie nach Hause bringen sollte. Sercan S. war ihr Fahrer.



Laut Anklage hatte er der späteren Geschödigten angeboten, sie können sich auf der Rückbank gerne ausruhen – wohlwissen, dass sie eine durchzechte Nacht hinter sich hatte. Auch die Schuhe könne sie ruhig ausziehen, bot ihr der Taxler demnach an – und fuhr dann in Richtung Oberschleißheim, wo Michaela P. wohnte. „Ich wecke dich dann, wenn wir da sind“, soll S. versprochen haben.



Laut Anklage hielt der gelernte Busfahrer dann aber ohne Absprache auf einem Supermarkt in der Nähe ihrer Wohnung an. Die noch betrunkene 23-Jährige soll er zweimal vergewaltigt haben – dabei wachte sie auf. Erst als sie sich unter Schmerzen wand, soll Sercan S. aufgehört und sie nach Hause gefahren haben. Dort rief Michaela P. sofort die Polizei. Zu den Vorwürfen äußerte sich der verheiratete Angeklagte gestern nicht - ihm droht lange Haft. Sein mutmaßliches Opfer sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Sie ist in psychologischer Behandlung seit der Tat. Das Urteil fällt am 21. Juni.