Heiligabend im Hofbräuhaus: Münchner Verein lädt 600 wohnungslose Gäste zu Weihnachten ein

Von: Andreas Thieme

Auch für Obdachlose gibt es an Weihnachten Geschenke © Christophe Gateau

Große Geste zu Weihnachten: Seit mehr als 70 Jahren lädt der Katholische Männerfürsorgeverein Münchner Bürger ohne eigenen Wohnraum an Heiligabend zu seiner traditionsreichen Weihnachtsfeier ein, die dieses Jahr wieder im Hofbräuhaus stattfinden wird. Etwa 600 Gäste werden erwartet.

München - Heimat und Geborgenheit: Diese Werte sollen an Weihnachten auch gerade die Münchner erfahren, die eine schwierige Lebenssituation durchmachen - insbesondere an Heiligabend. Deshalb lädt der Katholische Männerfürsorgeverein (kmfv) wieder Obdachlose ins Hofbräuhaus ein. Mit vor Ort sein wird den Angaben zufolge auch Kardinal Reinhard Marx, um gemeinsam mit den Bedürftigen Weihnachten zu feiern.

„Über das gesamte Jahr hinweg setzt sich der kmfv für die Belange wohnungsloser Menschen ein“, sagt Sprecher Ralf Horschmann. Daher sei es eine Herzensangelegenheit, „für diese Menschen insbesondere an Heiligabend da zu sein, um mit ihnen gemeinsam Weihnachten zu feiern“. Auch in diesem Jahr werde der kmfv dabei wieder von ca. 100 ehrenamtlichen Helfenden unterstützt, die den etwa 600 Gästen im Münchner Hofbräuhaus einen schönen Abend bescheren.

München: Obdachlose können an Heiligabend im Hofbräuhaus feiern

„Der festlich geschmückte Saal, das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, die musikalische Begleitung durch die Live-Band The Holly Rocks sowie das reichliche Weihnachtsessen (Rinderbäckchen mit Serviettenknödeln und Marktgemüse) lassen wieder eine friedvolle und angenehme Weihnachtstimmung aufkommen“, erklärt Horschmann.

Als Höhepunkt der Veranstaltung werde Kardinal Marx das Weihnachtsevangelium verlesen und sich mit einer Ansprache an die Gäste wenden. Ebenso wird der stellvertretende Vereinsratsvorsitzende des kmfv, Stephan Heinle, vor Ort sein. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsfeier veranstalten können. Es ist so eminent wichtig, dass wir gerade an Heiligabend zu dieser Uhrzeit, wo Familien zuhause beisammensitzen und die Bescherung stattfindet, für unsere Gäste da sind, die eine solchen familiären Rahmen nicht haben. Für uns ist es entscheidend, dass sie einen schönen, besinnlichen Abend verbringen, Gemeinschaft erleben und sich als Teil der Gesellschaft fühlen. Und dies an einem zentralen Ort in München, wie es eben das Hofbräuhaus ist“, erklärt Heinle. Zum Abschluss der Feier werde den Gästen jeweils ein Geschenk überreicht.

Weihnachten im Hofbräuhaus: 600 wohnungslose Münchner werden erwartet

Finanziert wird der Abend durch Spenden der Mitglieder des kmfv und des Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung sowie durch Zuschüsse des Erzbischöflichen Ordinariats der Erzdiözese München und Freising und der Landeshauptstadt München. Des Weiteren unterstützen das Staatliche Hofbräuhaus in München und die MVG die Veranstaltung. Die Weihnachtsfeier findet ab 18 Uhr im Hofbräuhaus, Festsaal 2. OG, am Platzl 9 in 80331 München statt. Einlass ist ab 17 Uhr. Die Vergabe der Eintrittskarten erfolgt durch die Organisationen der Wohnungslosenhilfe.