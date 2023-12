Geplante Weihnachtsreform sorgt für Wirbel: „Widerspricht allem, was uns Deutschen heilig ist“

Feiert eine Familie aus München Weihnachten in diesem Jahr unter ganz anderen Vorzeichen? tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl hat eine kuriose Debatte belauscht.

„Wisst ihr noch, wie schön Weihnachten im Lockdown war?“, begann der Vater das Tischgespräch in einem Münchner Lokal. „Tante Gerda durfte gar nicht kommen, die Greifs nur bis 21 Uhr.“ Für Heiligabend im Jahr 2023 wolle er eigene Beschränkungen erlassen, die vornehmlich die Familie seiner Frau betreffen sollen. Der am Nebentisch platzierte Flaucherfranzl lauschte der folgenden Unterhaltung mit großem Interesse.

„Mehr als zwei Haushalte im Wohnzimmer verkrafte ich nicht mehr“, sagte der Familienvater in Richtung seiner Gattin. „Besonders, wenn deine Schwester aus einem der beiden stammt.“ Kinder unter 14 Jahren wolle er nach der Bescherung in einem separaten Nebenraum unterbringen, den schmatzenden Schwiegervater für das Abendessen in den Garten verbannen.

Beschränkungen und Ausgangssperren: Familienvater aus München will Weihnachtsfest reformieren

Der für seine feuchte Aussprache berüchtigte Onkel Werner dürfe dieses Jahr regulär erscheinen. Aber nur, wenn er verspreche, beim Singen eine Maske zu tragen. „Letztes Jahr hat er uns bei ‚Stille Nacht‘ das ganze Tiramisu verwässert“, schimpfte der Vater. Ein leichtes Schmunzeln entfuhr dem Flaucherfranzl nach der daran anschließenden Aussage: Seine neue Freundin (23 Jahre, blond, Yogalehrerin) dürfe Onkel Werner gerne mitnehmen.

Deutlich strenger ging der Vater mit Tante Gerda (reichsbürgernah) und dem Ehepaar Greif ins Gericht. Für sie sollen an Heiligabend strikte Ausgangssperren gelten. „Gerda will unter dem Christbaum immer über die deutschen Landesgrenzen diskutieren. Und der Greif fängt nach dem dritten Glas Wein an, von seiner Massage im Bali-Urlaub zu erzählen. Ich kann es nicht mehr hören.“

„An Weihnachten geht es darum, trotzdem zusammenzukommen“

Seine radikale Reformidee für das Weihnachtsfest flog dem Familienvater am Tisch rasch um die Ohren. „Was du vorschlägst, widerspricht allem, was uns Deutschen heilig ist“, hörte der Flaucherfranzl die Ehefrau poltern. „Natürlich ist meine Verwandtschaft nicht ganz sauber. Aber an Weihnachten geht es darum, trotzdem zusammenzukommen.“ Ins selbe Horn stieß der Sohn. „Klar, der Greif nervt. Aber die Geschichte von seiner ‚Bali-Massage‘ gehört für mich einfach zu Weihnachten. Er glaubt ja immer noch, dass keiner weiß, dass er eigentlich im Bordell war.“

Explizit für ein Kommen von Tante Gerda trat die junge Tochter des Ehepaares ein. „Es mag schon sein, dass Tantchen die AfD wählt“, sagte sie mit einem Grinsen, „aber an Weihnachten lässt sie immer einen Hunderter da.“

